Niet langer dralen, maar actie ondernemen in de strijd tegen zwerfafval

Alleen al in Nederland worden jaarlijks 1,5 miljard plastic flesjes en 1,8 miljard blikjes verkocht. Voor een aanzienlijk deel belanden ze na consumptie op straat of in de natuur. Flesjes en blikjes vormen 40 procent van het zwerfafval. Het is een van de grootste ergernissen van burgers.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen