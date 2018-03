Hoe vrij is de Nederlandse openbare ruimte nog?

Nederland is een vrij land. Toch? In de openbare ruimte valt dat vies tegen. Vlaggen, verkiezingsposters, reclamecampagnes, straatnamen en standbeelden – alles mag, zolang het maar geen aanstoot geeft of minderheden kwetst. Een vrijheid met zulke enge marges, dat mogen we geen vrijheid meer noemen

Zo ontstond er ophef om een reclamecampagne van SuitSupply. In bushokjes en op stations hangen posters waarin een stijlvol gekleed mannenpaar elkaar innig zoent. Een vertederend beeld, niets mis mee. In Nederland kan het! Was dat niet juist die schitterende Nederlandse identiteit?

Nee hoor. Woede en walging alom op de sociale media. Op sommige plekken werden de posters zelfs afgeplakt. Alles om maar niet naar die vieze homo’s te hoeven kijken.

Het gebeurt, beste lezer. Nu. In Nederland. Het land met de eerste openlijk homoseksuele parlementariër ter wereld. Als gidsland stelde Nederland als eerste het huwelijk open voor mensen van gelijk geslacht. Tot voor kort gold Amsterdam als de onbetwiste gay capital van de wereld. En wat krijg je nu, wanneer je als jongen in Amsterdam je vriend een kusje geeft op straat? Of wanneer je als vrouw met je vriendin gearmd door Groningen loopt? Een klap voor je harses, een schop in je buik – en als het daarbij blijft, mag je van geluk spreken.

SuitsSupply eerder complimenteus voor vrouwelijke modellen

Overigens was de campagne met de knappe zoenende jongens niet de eerste rel die SuitSupply ontketent. U herinnert zich vast nog de wulpse donkere vrouwfiguren die dienden als decor voor mannelijke modellen in strakke pakken. Beelden die zich overigens niet anders lieten interpreteren dan als uitgesproken complimenteus voor de vrouwelijke modellen in kwestie – en als ode aan de vrouw in het algemeen.

Toch ontstond ook daar grote ophef over en was het louter dankzij de volharding van het bedrijf dat die posters bleven hangen. Elk ander merk had uit angst voor ‘imagoschade’ – de stoplap-redenering achter elk wezelgedrag – allang de campagne gestaakt en excuses aangeboden.