Waarom Vrouwendag pijnlijk korset is geworden

Vandaag, Internationale Vrouwendag, is zogenaamd een dag om te ‘vieren’. Maar het is eerder om te huilen dat we deze plichtmatige dag – ruim een eeuw oud en voortkomend uit een communistische traditie – nog in Nederland hebben.

Als er iets aan de succesvolle actie tegen seksuele intimidatie #MeToo duidelijk is geworden, dan is het dat vrouwen in westerse landen zeer gericht aandacht moeten vragen voor een paar laatste strijdpunten. Een dag met als thema ‘wij zijn gelijkwaardig’ – zoals dit jaar Internationale Vrouwendag – is niet meer effectief.