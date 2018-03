ACTIAM: thought leadership met stabiel rendement

ACTIAM heeft al ruim 25 jaar een trackrecord op het gebied van verantwoord beleggen. De belegger voert honderden engagementgesprekken per jaar over uiteenlopende thema’s. Het beleid heeft als doel om op een meetbare manier bij te dragen aan een leefbare wereld.

ACTIAM screent ethisch en daarbovenop focust de belegger op de thema’s klimaat, water en land, vertelt CEO Hans van Houwelingen. ‘Onze focus is vertaald in langetermijndoelstellingen per thema. Zo willen we dat onze beleggingsportefeuilles ontbossing tegengaan, waterneutraal zijn en in 2040 40% minder CO2 uitstoten. Nieuwe thema’s zijn onder meer dierenwelzijn, cybersecurity, dataprivacy en genderdiversiteit’, aldus Van Houwelingen. ‘We komen als een van de eerste beleggers met beleid hierover dat geldt voor al onze beleggingen. Zo geven we invulling aan ons thought leadership, zowel voor institutionele beleggers als particulieren. Dat alles doen we met een marktconform, stabiel rendement. De klant heeft dubbel voordeel: goed rendement en het prettige idee van verantwoord beleggen.’

Van Houwelingen vervolgt: ‘Naast concreet beleid gebruiken we alle beschikbare instrumenten om impact te hebben op de reële economie, waaronder beleggen in groene obligaties, engagement en het gebruik van ons stemrecht. Denk aan McDonald’s, dat onlangs toezegde een soort piepschuim uit te faseren dat medeverantwoordelijk is voor de plasticsoep. Wij zijn mede-indiener van de resolutie die dit mogelijk maakt.’

Meetbare impact

De grootste nieuwe ontwikkeling zit ’m volgens Van Houwelingen in het meetbaar maken van de impact van beleggingen voor mensen en de planeet. Samen met tal van publieke en private marktpartijen ontwikkelt ACTIAM diverse methodieken. Van Houwelingen: ‘In maart 2017 hebben we ons watervoetafdrukmodel vrijgegeven, zodat beleggers én concurrenten hun watervoetafdruk kunnen berekenen. En in december 2017 heeft onder meer ACTIAM de klimaatambassadeur van Nederland tijdens de One Planet Summit in Parijs een rapport met nieuwe rekenmodellen overhandigd om de CO2-impact van beleggingen te meten. We hopen dat anderen hierop voortbouwen’

2,5 keer de aardbol

De kern van een goed duurzaamheidsbeleid moet volgens Van Houwelingen een leefbare wereld zijn. ‘Om te voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel, water, energie en woningen van een groeiende wereld bevolking heb je 2,5 keer de aardbol nodig. Dit betekent dat de wereld structureel anders moet gaan produceren en consumeren. De kracht van de One Planet Summit is geweest dat veel thema’s de kleine actieve minderheid zijn ontstegen. Dan is het natuurlijk heel leuk om voor ACTIAM te werken, dat hier al een kwarteeuw mee bezig is. Wij beheren 55 miljard euro voor onze klanten en we groeien, mede dankzij ons onderscheidende beleid.’

