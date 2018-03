NN Investment Partners: beleggen met oog voor economie en emotie

NN Investment Partners neemt beleggingsbeslissingen op basis van economische analyse en gedragsanalyse. Fundamentele gebeurtenissen en sentimenten in de markt wegen allebei mee bij de samenstelling van en veranderingen in beleggingsportefeuilles. En dat is goed voor het resultaat.

Het gaat goed met de economie en het is dan ook begrijpelijk dat 2017 een goed jaar was voor beleggers, zegt CIO Valentijn van Nieuwenhuijzen. Dit jaar begon opnieuw positief en de kans is groot dat die trend doorzet in 2018, is zijn verwachting. ‘Bedrijfswinsten groeien, de wereldeconomie staat er beter voor dan we in de afgelopen tien jaar hebben meegemaakt en het vertrouwen onder consumenten en in het bedrijfsleven is heel hoog.” Het zijn allemaal factoren die de markten steun geven. Wel verwacht Van Nieuwenhuijzen dat de rendementen in sommige delen van de markt lager zullen liggen dan de afgelopen jaren. Met name noemt hij Europese staatsobligaties en bedrijfsobligaties wereldwijd. ‘Die zijn echt hooggewaardeerd.’

Van een bubbel met extreem hoge waarderingen zoals eind jaren negentig is in geen enkel deel van de markt sprake, vervolgt hij. Aan de andere kant voorspellen waarderingen weinig over de markt in de komende zes tot twaalf maanden. Zo is er altijd het risico van een onvoorspelbare correctie, die weinig te maken hoeft te hebben met wat er gebeurt in de economie. ‘Markten vormen een eigen organisme dat af en toe wispelturig is.’ De grootste potentiële bron van onrust zijn volgens hem centrale bankiers. ‘De samenloop van onzekerheid over inflatie en de loonontwikkeling en wisselingen in de leiding van de Amerikaanse centrale bank, de belangrijkste ter wereld, kan zorgen voor een periode van onrust in de markt.’

Anticiperen

Hoe kunnen beleggers het best anticiperen op risico’s en hoe kunnen ze het best handelen als die zich voordoen? “Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede balans tussen wat er fundamenteel gebeurt in de economie en de inschatting van het beleggerssentiment, van kapitaalstromen en de emotie van de markt’, aldus Van Nieuwenhuijzen. “Dat moet je goed voor ogen houden als er wat meer onzekerheid is in de markt. Het helpt om te beoordelen of er echt reden is tot zorg en een meer defensieve positionering, om pas op de plaats te maken of om het juist te zien als kans om meer risico toe te voegen aan de portefeuille.’ NN Investment Partners combineert dus economische analyse en gedragsanalyse. Voor de gedragsanalyse maakt de vermogensbeheerder gebruik van sociale media en digitale professionele nieuwsbronnen.

‘We hebben in eigen huis twee indicatoren ontwikkeld die de emotie in de markt weergeven. Rond het Brexit-referendum waren die allebei heel stabiel. Mede daarom besloten we de overweging in aandelen toen aan te houden. Dat heeft ons goed geholpen bij de performance in de maanden daarna. Een ander aspect van gedragsanalyse is het besef dat je zelf een mens bent die niet altijd rationeel besluiten kan nemen. Onzekerheid en onrust beïnvloeden vaak de besluitvorming. We houden daar rekening mee in de samenstelling van beleggingsteams en hoe we daar besluiten nemen.’

Gedragsanalyse

Het toepassen van gedragsanalyse zorgt voor consistent goede beleggingsresultaten, vertelt Van Nieuwenhuijzen. Hij wijst erop dat NN Investment Partners al enkele jaren op rij prijzen heeft gewonnen voor de mixfondsen, mede dankzij die consistentie. Gedragsanalyse speelt vooral in op de kortetermijndynamiek van de markt. ‘Voor klanten is het belangrijk dat je op de lange termijn betrouwbare resultaten levert. Behalve om goede rendementen draait dat om consistentie. Het leuke is dat je daarvoor dus naar de korte termijn kijkt, met hulp van gedragsanalyse.’ Flexibiliteit in de fondsportefeuilles is dan ook belangrijk, naast onder meer schokbestendigheid, vervolgt hij. Het verbaast hem dat andere vermogensbeheerders nog weinig echt gebruikmaken van de mogelijkheden van big data en technologie voor gedragsanalyse. ‘Wij zijn echt een pionier.’

NN Investment Partners zet big data en technologie ook steeds meer in bij de beoordeling van de duurzaamheid van bedrijven. De focus ligt daarbij meer op verbetering van de duurzaamheid dan op uitsluiting van bedrijven, al gebeurt dat ook. “Per bedrijf kijken we hoe goed ze scoren op milieu, maatschappij en governance en, belangrijker, of ze verbetering laten zien in vergelijking met een maand, twee maanden of een jaar terug. Die bedrijven willen we belonen door erin te investeren en zo een positieve prikkel geven om verder te veranderen en verduurzamen.” Verder gaat NN Investment Partners actief in gesprek met bedrijven over duurzaamheid. Ook daar is verbetering belangrijk. ‘We moeten het vertrouwen hebben dat het management daarin slaagt.’

