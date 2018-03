Low-code platformen maken met een minimum aan code een snelle oplevering van bedrijfsapplicaties mogelijk.

Volgens Mark Slooff van OutSystems geven veel bedrijven hun cloud-strategie vorm met een klein aantal cloud-platformen. ‘Op zich een logische keuze, en ‘n mooie gelegenheid om het IT-landschap te rationaliseren. Bij de keuze van een low-code platform bestaat de neiging alle aanbieders op één hoop te gooien. Bedrijven vragen de top-drie Leaders in het Gartner-kwadrant om aan de hand van een simpel scenario een proof of concept van één week te bouwen. Het bizarre daarvan is dat men op basis daarvan strategische keuzes maakt, maar wat bewijst dit simpele scenario nou eigenlijk? Daarmee creëer je naar ons idee de legacy van de toekomst.

Sweet-spot

‘Kijk daarom naar je eigen use-cases en naar de sweet-spot van elk low-code platform: met welk idee is dit product oorspronkelijk gemaakt? Voor Mendix is de Business Analist de primaire gebruiker, voor Betty Blocks is dat de marketeer en Salesforce is veelal CRM-gerelateerd. OutSystems’ visie is vanaf zijn oprichting altijd geweest om IT wendbaarder en productiever te maken in nieuwbouw én change. Vervolgens is het aan de organisatie om use-cases te plotten op de sweet-spot van elk low-code platform, en te kiezen wat het beste bij haar past.

‘De low-code markt begint echt volwassen te worden en steeds meer bedrijven zien de verschillen tussen deze platformen. Toch zien we nog steeds bedrijven switchen van low-code platformen, omdat ze initieel via een weinigzeggende proof of concept verkeerde keuzes hebben gemaakt. Dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Op basis van welke criteria ga jij in 2018 je keuze baseren?’

