Portaal: sociale huurwoningen realiseer je samen

Woningcorporatie Portaal moet zorgen voor voldoende en betaalbare woningen in de steden waar ze werkt. Van der Zeep: ‘Wij kunnen onze opdracht nooit alleen realiseren en doen dat samen met iedereen die er een rol in heeft, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Dirk Jan van der Zeep, voorzitter Raad van Bestuur Portaal, vertelt over de huidige stand van zaken in de sociale woningmarkt: ‘De woningcorporaties in Nederland zijn aan zet om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met de laagste inkomens. Daar is een chronisch tekort aan in de grote steden waar wij werken. Tijdens de crisis is er weinig gebouwd. En intussen is ook de vraag veranderd. Er is steeds minder behoefte aan eengezinswoningen en een groot tekort aan kleine, goedkope een- en tweepersoonsappartementen. Wij hebben nog te veel grote woningen en te weinig kleine. Om te zorgen dat we kunnen voldoen aan de vraag van huidige en toekomstige huurders werken we samen met alle betrokkenen, van wie de belangrijkste onze huurders zijn, de gemeenten en maatschappelijke partners.’

Van der Zeep vervolgt: ‘Om realistische, haalbare plannen te maken moet je samenwerken en dat doen we dan ook. Zo werken we aan het verkorten van de wachtlijsten, maar zorgen we ook voor woonruimte voor mensen met een speciale woonvraag (psychische of fysieke beperking, statushouders) en maken we woningen levensloopbestendiger, zodat oudere mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.’

Belang van duurzaamheid

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is ook voor een andere opdracht cruciaal: verduurzaming. Om te kunnen voldoen aan de afspraken die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgelegd, moet veel gebeuren. Van der Zeep: “We willen in Nederland, in het kader van verduurzaming, toe naar woningen die weinig tot geen energie verbruiken en aardgasvrij zijn. De gemeente zet aan om hiervoor te zorgen. Wij zijn de partij die dat voor een groot deel van de woningen in de stad kan realiseren. Het grootschalig verduurzamen en energieneutraal maken van woningen staat technisch nog redelijk in de kinderschoenen. Samen met aannemers, installateurs, energiebedrijven en gemeenten zoeken we naar oplossingen die grootschalig toepasbaar zijn.’

Goede woningen

‘Wij zijn al 100 jaar verantwoordelijk voor sociale huisvesting. Goede woningen voor mensen met een laag inkomen die alleen bij ons terechtkunnen voor een huis. Die behoefte blijft. Alleen samen – ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid – kunnen we dat nog 100 jaar bieden.’

