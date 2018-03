Innoveren met de nieuwste technologie? Dankzij het OutSystems-platform realiseren ook ervaren IT’ers oplossingen die de business versterken. ITdienstverlener Transfer Solutions en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir vertellen over hun succesvolle samenwerking.

Sinds 2009 is Movir zes keer op rij verkozen tot Beste Inkomensverzekeraar. ‘Om onze positie als marktleider te consolideren, wilden we nog sneller en wendbaarder worden’, zegt Edwin Muller, manager ICT bij Movir. ‘In 2016 gingen we op zoek naar een partner die ons kon helpen met onze digitale transformatie. Belangrijke voorwaarde was dat ons ervaren IT-team met de nieuwe techniek moest werken. Zij beschikken over veel kennis van onze producten en systemen: onmisbaar om moderne, maar vooral solide apps te ontwikkelen. Met Transfer Solutions hadden we meteen een goede klik. Zij hebben OutSystems in onze digitale omgeving geïntegreerd: een gebruiksvriendelijk en flexibel platform waarmee je snel relevante apps kunt bouwen. Met succes. Recentelijk hebben we de nieuwe Movir-omgeving gelanceerd. Een innovatie gedreven door ervaring.’

OutSystems

Transfer Solutions is een IT-dienstverlener bij wie het zakelijke resultaat van klanten vooropstaat. Het bedrijf biedt IT-oplossingen met behulp van Oracle, Java en OutSystems. ‘We zien dat IT en business elkaar voortjagen’, zegt Albert Leenders, technisch directeur van Transfer Solutions. ‘Om deze intensieve wisselwerking optimaal te benutten, hebben wij voor OutSystems gekozen. Dit platform is makkelijk te koppelen aan bestaande backofficesystemen. Je kunt er het interne businessprocesmanagement mee uitvoeren, maar ook mooie apps mee bouwen en beheren. Dankzij OutSystems groeien bedrijven mee met hun business en blijven ze concurrerend.’

Win-win

Transfer Solutions beschikt over een businessunit die het volledige applicatiemanagement voor klanten kan uitvoeren binnen het OutSystems-platform. Ook geeft het bedrijf cursussen om zijn kennis van OutSystems over te dragen, zodat klanten uiteindelijk zelfstandig met het platform kunnen werken. ‘Ons hele IT-team is op training geweest’, vertelt Muller. ‘Ze bouwden al snel enthousiast aan apps die je anders alleen kunt maken na een stevige opleiding. De eerste app wordt nog steeds dagelijks gebruikt. En dan te bedenken dat deze is ontwikkeld door onze administrateur: een man zonder IT-achtergrond!’

‘Ook voor ons is de samenwerking een verrijking’, vertelt Leenders. ‘Ons team bestaat uit een mix van ervaren 50-plussers en jonge, talentvolle IT’ers. De gehele groep heeft zich door de mensen van Movir en door elkaars kennis, ervaring en ideeën laten inspireren. Het is een mooi voorbeeld van de “win-win” die Transfer Solutions wil creëren.’

Dit is een partnerpagina. De redactie van Elsevier Weekblad is niet verantwoordelijk voor de inhoud.