Een slimmere en duurzame voedselketen als beleggingskans

Zonder ingrijpende technologische verbeteringen lijdt een deel van de wereld binnen afzienbare tijd honger. Meer voedsel produceren met minder middelen is zowel de oplossing als een veelbelovend thema voor beleggers.

Feit 1: ieder jaar komen er zo’n 83 miljoen te voeden monden bij volgens de VN, terwijl de ruimte om voedsel te produceren krimpt, grondstoffen schaarser worden en CO 2 -emissies omlaag moeten als landen en bedrijven serieus werk willen maken van het klimaatakkoord van Parijs. Feit 2: de VN voorspelt een wereldbevolking van 9,8 miljard mensen in 2050, tegen 6 miljard nu. De voedselproductie moet verdubbelen om die toename bij te benen, voorspelt de wereldvoedselorganisatie FAO.

Veel landbouwsystemen draaien al op maximale snelheid. Een van de voorwaarden om honger in de wereld te voorkomen is een hogere en efficiëntere voedselproductie met minder hulpbronnen.

Het is een niet mis te verstane boodschap. Echter, door nieuwe technologieën en innovatieve processen staan de productie en verspreiding van voedsel gelukkig niet stil. Dat biedt interessante beleggingsmogelijkheden in bedrijven die verkwisting tegengaan, want wereldwijd wordt ongeveer een kwart van het op aarde geproduceerde voedsel en verpakkingen verspild. Niet alleen tijdens het productieproces, maar ook doordat het rijke westen geen ‘lelijke’ groenten wil eten. Verspilling kost jaarlijks 2.300 miljard euro, en neemt 7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening.

Inspelen op duurzamer voedsel

Het Parvest Smart Food-fonds van BNP Paribas Asset Management is een wereldwijd beleggend thematisch aandelenfonds, dat belegt in telers, verpakkers, detailhandelaars en expediteurs, die innovatief inspelen op de vraag naar efficiënter, veiliger en duurzamer voedsel. Het zijn bedrijven met een vooruitziende blik. Met slimme producten en diensten sorteren deze bedrijven vóór op wijzigingen in de vraag of wet- en regelgeving. Het kan gaan om het produceren van gezonder voedsel, het bestrijden van voedsel- en waterverspilling of het terugdringen van de CO 2 -uitstoot of verontreiniging in de voedselproductie.

Het fonds belegt niet alleen op basis van duurzaamheidscriteria maar kijkt ook nadrukkelijk naar de producten en diensten die bedrijven aanbieden. Zo voldoen de PET-flessen van Coca-Cola en Pepsi aan de ene kant aan duurzaamheidseisen (want volledig recyclebaar). Aan de andere kant bestaat de inhoud uit een weinig voedzaam suikerdrankje dat aan veel kritiek onderhevig is, met mogelijke consequenties voor de winstgevendheid op termijn. Geen plekje in de portefeuille van Parvest Smart Food dus.

