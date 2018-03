Europaboom: groeiaandelen hebben de X-factor

Europese aandelenbeleggers hebben weer reden tot glimlachen. De economie van de eurozone floreert. Bij de huidige Europaboom passen de smaakmakers op de beurs: groeiaandelen.

Sterke economische groei, hogere bedrijfswinsten, een hausse aan fusies en overnames en consumenten en ondernemers die blaken van het vertrouwen. Het gaat goed met de Europese economie, die zich na omvangrijke steun van de centrale bank heeft weten te herstellen. Een blik op de aandelenmarkt is veelzeggend: Europese aandelen zijn het jaar uitstekend begonnen.

Lang is gesomberd dat het nooit meer wat zou worden met Europa, maar de afgelopen jaren hebben zich voldoende redenen aangediend om (opnieuw) te beleggen in het oude continent. Beleggers lijken echter nu pas echt wakker geschud door de duidelijke verbetering van indicatoren voor de Europese economie, zoals de lagere werkeloosheid en de opwaarts bijgestelde groeiverwachtingen. Het herstel is ook meer synchroon én in een groter aantal Europese landen te zien.

Bijna alle internationale instellingen verwachten dat de economie van het eurogebied dit jaar een stijging kan laten zien die aanmerkelijk hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. BNP Paribas Asset Management rekent erop dat de Europese bedrijfswinsten dit jaar met 9,1% kunnen stijgen, met ruimte voor verdere groei gezien de ‘nog altijd relatief lage winstmarges’. De koers-winstverhouding kan een zetje in de rug krijgen van de herstellende winsten, want Europese aandelen zijn lang niet zo hoog geprijsd als Amerikaanse.

De smaakmakers van de beurs

Europese groeiaandelen (MSCI Europe Growth Index) hebben het in de afgelopen tien jaar beter gedaan dan waardeaandelen (MSCI Europe Value Index). In 2017 is het verschil in rendement opgelopen tot meer dan 5%. Aandelen van bedrijven die een bovengemiddelde (winst)groei realiseren, of de potentie daartoe hebben, maken hun claim als de smaakmakers van de beurs dus volledig waar.

Het Parvest Equity Europe Growth-fonds belegt in deze lange termijn groeiparels. Het gaat om bedrijven die met een voorsprong op de concurrentie vaak actief zijn in sectoren met toenemende consolidatie of hoge drempels voor nieuwkomers, die de komende 5 jaar bovengemiddeld kunnen groeien. De beleggingsfilosofie om bedrijven eruit te pikken die stelselmatige winstgroei laten zien, is simpel: aandelenkoersen volgen op lange termijn winsten. Bedrijven die jaren achtereen harder groeien dan de markt zijn dus olie voor de rendementsmotor van het beleggingsfonds.

Het mandje met beleggingen van het Parvest Equity Europe Growth-fonds telt 40 tot 60 aandelen van grote Europese bedrijven[1], waarvan wordt verwacht dat ze over een periode van 3 tot 5 jaar de grootste koersstijgingen kunnen laten zien.

