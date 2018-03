Het blauwe goud is de belegging voor de toekomst

De behoefte aan water neemt toe, terwijl de voorraad eindig is. Dat maakt van innovatieve bedrijven die de dreigende waterschaarste aanpakken interessante beleggingen. Is het blauwe goud de markt van de toekomst?

Feit 1: 70% van het aardoppervlak is bedekt met water[1]. Slechts 2,5% daarvan is geschikt als drinkwater, waarvan twee derde poolijs is. Feit 2: het waterverbruik in de wereld verdubbelt iedere 21 jaar, volgens de Wereldbank. Feit 3: ongeveer 1,5 miljard mensen hebben een baan die sterk afhankelijk is van water, aldus de Verenigde Naties.

In het westen zijn we er niet goed van doordrongen dat schoon drinkwater een kostbare grondstof is, die schaarser wordt en waarvoor geen alternatief bestaat. Wij vinden veilig en schoon water vanzelfsprekend, net als goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. Dat veilige gevoel is schijn; de factuur van het waterleidingbedrijf drukt de reële waarde van water niet uit. Als gevolg van klimaatverandering en vervuiling slinkt de voorraad aan bruikbaar water, terwijl de vraag stijgt doordat de wereld steeds meer mensen telt.

‘De oorlogen in de volgende eeuw gaan over water,’ waarschuwde Ismail Seragel, vice-voorzitter van de Wereldbank en voorzitter van het Global Water Partnership al in 1995. Internationale organisaties als de Verenigde Naties en het World Economic Forum spreken over een wereldwijde watercrisis. Overal in de wereld nemen regeringen maatregelen om de kwaliteit van de watervoorziening te verbeteren.

De toenemende behoefte aan water en de eindige voorraad maken van de watersector een belegging, die het in de komende decennia beter kan doen dan de brede markt. Om het slinkende wateraanbod af te stemmen op de toenemende vraag is een investering nodig van ruim duizend miljard dollar per jaar, berekende de Wereldbank. Bank of America Merrill Lynch verwacht dat de wereldwijde investeringen in waterinfrastructuur jaarlijks met 5% tot 8% toenemen.

Innovatieve oplossingen voor drinkwater

Het Parvest Aqua-fonds van BNP Paribas Asset Management belegt wereldwijd in ondernemingen die werken aan innovatieve oplossingen voor veilig en efficiënt gebruik van drinkwater. Denk aan hergebruik van afvalwater, technieken om de waterkwaliteit te verbeteren of het opvoeren van de watercapaciteit door ontzilting.

Waterschaarste is geen acuut probleem, maar een langetermijnbelegging in de markt van de toekomst – het blauwe goud. De interesse van beleggers in wateraandelen kan jaren aanhouden door megatrends die de vraag naar water bepalen. Denk aan klimaatverandering, demografische veranderingen, urbanisatie, de overstap naar duurzame productieprocessen en de industrialisering.

