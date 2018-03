Hoe Fisher Investments Nederland tegen de Europese verkiezingen aankijkt

Waarom Fisher Investments Nederland optimistisch is over de eurozone dit jaar

In zowel Nederland als Frankrijk komt de verkiezingscampagne op toeren, en beleggers worden steeds nerveuzer – net zoals voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen vorig jaar.

Toen profiteerden aandelen van wat Fisher Investments Europe een ‘jaar van afnemende onzekerheid’ noemde, doordat beleggers langzamerhand duidelijkheid kregen over het zich ontwikkelende politieke landschap en hun vrees overwonnen.

Het pro-Brexit-kamp en Donald Trump wonnen weliswaar, waardoor de wijdverspreide vrees bewaarheid werd, maar de markten realiseerden zich dat het fundamentele landschap niet radicaal was veranderd en zetten een rally in. Wij van Fisher Investments Nederland verwachten dat aandelen dit jaar op dezelfde manier de afnemende onzekerheid op het Europese vasteland zullen vieren – een belangrijke reden waarom wij verwachten dat aandelen uit de eurozone het goed zullen doen.

Onzekerheid

Gewoon de uitslag van een verkiezing te weten komen is vaak belangrijker voor markten dan wat de uitslag is – met name wanneer het onwaarschijnlijk is dat het beleid veel zal veranderen, ongeacht wie er wint. Opiniemakers debatteren vaak over de ‘beste’ of ‘slechtste’ verkiezingsuitslag voor aandelen, maar die opinies zijn gewoonlijk de weerslag van bepaalde politieke voorkeuren. Geen enkele kandidaat of partij – ongeacht ideologie – is per definitie goed of slecht voor aandelen.

Maar waar aandelen zeker niet van houden, is onzekerheid. Gebeurtenissen die in het verschiet liggen, zoals verkiezingen, kunnen voor veel onzekerheid zorgen. Maar naarmate de campagnes voortduren, biedt de gebezigde retoriek de markten de gelegenheid om mogelijke uitkomsten in te prijzen. En als de uitslagen eenmaal bekend zijn, veren aandelen op door de duidelijkheid die er dan is.

Deze onduidelijkheid is momenteel zeer groot in Europa, want beleggers maken zich zorgen over de mogelijke opkomst van eurosceptische populisten in Nederland, Frankrijk en Duitsland – en mogelijk Italië, waar velen denken dat een vervroegde verkiezing dreigt. Velen beschouwen deze verkiezingen als een risico. De analyse van Fisher Investments wijst echter uit dat ze naar alle waarschijnlijkheid eerder een goede kans bieden dat de onzekerheid afneemt, waardoor aandelen gaan stijgen – min of meer zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten profiteerden van het wegebben van de onzekerheid in 2016.

Verrassingselement

Terwijl experts praten over het potentiële instorten van de markten, worden de diverse uitkomsten al continu verwerkt in de aandelenkoersen, rekening houdend met alle algemeen bekende informatie. Die vaak bediscussieerde ‘meest gunstige’ en ‘meest ongunstige’ scenario’s worden ingeprijsd, waardoor het verrassingselement wordt weggenomen. Dus tegen de tijd dat een verkiezingsuitslag definitief is, ontsporen aandelen gewoonlijk niet, zelfs als zich een zogenaamd “slechte” verkiezingsuitslag voordoet – volatiliteit op korte termijn daargelaten.

Het verrassingselement is verdwenen en omdat ze de uitslag kennen, weten beleggers en bedrijven waar ze in de nabije toekomst rekening mee moeten houden en kunnen ze weer risico gaan nemen. Ze kunnen hun vrees laten varen en verdergaan met hun dagelijkse gang van zaken. Dit gaat zelfs op als populistische partijen wat winst boeken. Het kan markten niet schelen welke mensen het voor het zeggen hebben. Wel of de regering – van welke signatuur dan ook – radicale wetgeving kan doorvoeren die tot grote veranderingen en nieuwe onzekerheid zou kunnen leiden. Wat de aanstaande verkiezingen in Europa betreft, lijkt een radicale beleidsomslag weinig waarschijnlijk.

Overschat risico

Markten schommelen vooral onder invloed van verrassingen, en op basis van de politieke analyse van Fisher Investments lijken markten de kans dat nieuwe eurosceptische regeringen voor radicale veranderingen kunnen zorgen eerder te overschatten dan te onderschatten.

Inderdaad, met de Partij van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders staat een uiterst rechtse anti-EU-partij momenteel bovenaan in de peilingen voor de parlementsverkiezingen van 15 maart. In heel Europa vrezen velen dat als de PVV de verkiezingen wint, Nederland wellicht spoedig het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk volgt en uit de Europese Unie stapt.

Dit lijkt echter te voorbarig, omdat het voorbijgaat aan de realiteit van evenredige vertegenwoordiging. Verwacht wordt dat de PVV ondanks haar leidende positie bij lange na geen absolute meerderheid in de Kamer in de wacht zal slepen. Om anti-euro- of anti-EU-wetgeving erdoor te krijgen – laat staan om te gaan regeren – zullen zij een coalitie moeten vormen met andere partijen, en tot dusverre zijn maar weinig partijen bereid om met Wilders samen te werken.

De PVV zal waarschijnlijk in de oppositie belanden tegenover een samengeraapte coalitie van centrumpartijen, hetgeen een patstelling inhoudt – een ondergewaardeerd pluspunt voor landen die geen grote hervormingen nodig hebben, zoals Nederland. Omdat de markten denken dat de status quo van een in patstelling verkerend, de euro gebruikend Nederland ondanks de verkiezingen intact blijft, zou de daaruit voortvloeiende opluchting voor rugwind moeten zorgen.

Over de grens

Ook elders in Europa is dit het geval. In Frankrijk staat Marine Le Pen, de kandidaat van het extreemrechtse Front National, in alle peilingen bovenaan. Ze zal in de eerste ronde waarschijnlijk niet de noodzakelijke 50 procent van de stemmen weten binnen te halen om een tweede stemming te voorkomen. De verwachting is dat Le Pen in die tweede ronde met een zeer ruime marge zal verliezen van zowel de centrumrechtse Republikein François Fillon als de gematigde onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron, haar twee meest waarschijnlijke tegenstanders.

Daar komt bij dat, zelfs als Le Pen verrassend zou weten te winnen, dit niet betekent dat het Front National een meerderheid verkrijgt in de parlementsverkiezingen van deze zomer – en zonder aanzienlijke steun van de wetgevende macht zal een potentiële president Le Pen waarschijnlijk in een patstelling belanden, omdat zij niet eenzijdig uit de euro of de EU kan stappen.

In Duitsland gaat bondskanselier Angela Merkel voor een vierde termijn; zij heeft te kampen met enige oppositie van de centrumlinkse Sociaal-Democratische Partij (SPD) onder leiding van Martin Schultz, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement. Uit een recente peiling blijkt dat de CDU/CSU-coalitie van Merkel achterligt op de SPD.

De anti-EU-partij Alternative für Deutschland (AfD) blijft echter nog steeds ver achter bij beide partijen. En zelfs als Merkel verliest, de SPD is vóór de euro, dus de meest waarschijnlijke uitkomst is een grote coalitie, met wellicht wat rumoerige oppositie van de AfD, als die partij al in het parlement komt. In principe betekent dit dat de status quo gehandhaafd blijft, afgezien van wat stampij.

Onbewuste gewaarwording

Hoewel de ontwikkelingen rond de verkiezingen snel kunnen veranderen (kijk maar naar de forse terugval van Fillon nadat hij verstrikt raakte in een schandaal), zullen al deze verkiezingen op een of andere manier worden beslecht, waarmee een einde komt aan de onzekerheid over de opkomst van het eurosceptische populisme.

Aandelen zullen echter niet wachten totdat al deze gebeurtenissen zich hebben voltrokken alvorens in beweging te komen. De rally van vorig jaar begon immers in februari, maanden voor het Brexit-referendum en de Amerikaanse verkiezingen. Markten prijzen afnemende onzekerheid al in voordat beleggers zich hiervan bewust zijn. Het is niet in één keer allemaal duidelijk. Het is meer een geleidelijke, onbewuste gewaarwording.

Zoals Ken Fisher, voorzitter en CEO van Fisher Investments Europe, onlangs twitterde: ‘Iedereen wil tegenwoordig alleen maar over politiek praten. Die mensen zien waarschijnlijk weer een mooi jaar met wereldwijde voorspoed en koerswinsten aan hun neus voorbijgaan.’ Denk daaraan en vergeet niet het oude gezegde: de beste tijd om te kopen is wanneer anderen bang zijn.

Fisher Investments Nederland is de Nederlandse tak van Fisher Investments Europe Limited, een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Fisher Investments is een onafhankelijke, particuliere vermogensbeheerder. Fisher Investments Europe delegeert het portefeuillebeheer aan zijn moedermaatschappij.

Disclaimer – Dit artikel geeft de standpunten, inzichten en commentaren van redactiemedewerkers van Fisher Investments weer, die op elk moment onaangekondigd kunnen veranderen. De weergegeven marktgegevens dienen louter ter illustratie en informatie. Niets in dit artikel kan worden uitgelegd als beleggingsadvies of een aanbeveling om een effect te kopen of verkopen, noch als een bewijs dat een specifieke transactie of beleggingsstrategie geschikt is voor een bepaald persoon.

Door: Fisher Investments Nederland | Gepubliceerd op 9/3/2017

