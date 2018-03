iDIN, de nieuwe manier van online identificeren: makkelijk, veilig en vertrouwd!

iDIN is een dienst van de banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank kunnen:

identificeren

inloggen

leeftijd bevestigen

Door toenemende digitale dienstverlening is er een groeiende behoefte aan zekerheid over de identiteit van online klanten en gebruikers. Bedrijven die hun klanten een makkelijke, veilige en betrouwbare manier om in te loggen bieden, winnen terrein. Door in te loggen met iDIN – met de vertrouwde inlogmiddelen van de eigen bank – kan een klant zijn identiteit of leeftijd gemakkelijk online bevestigen of inloggen. De bank geeft zekerheid over die identiteit, omdat de klant zich persoonlijk heeft gelegitimeerd bij het openen van zijn bankrekening. Privacywetgeving vraagt ook om betrouwbare en veilige toegang voor de klant tot zijn gegevens.

Bij inloggen met iDIN hoeven consumenten bovendien zelf geen verschillende wachtwoorden meer te verzinnen en te onthouden. Ze kunnen inloggen zoals ze dat bij internetbankieren en iDEAL gewend zijn, met veilige inlogapparaatjes, SMS-berichten en vanaf april met mobiele apps. De consument ziet exact welke gegevens een organisatie opvraagt en die gegevens worden pas doorgegeven nadat daar eerst uitdrukkelijk goedkeuring voor gegeven is. Met iDIN kunnen alleen persoonsgegevens worden verstrekt. Organisaties krijgen via iDIN geen inzage in financiële gegevens, zoals saldo- en betaalgegevens.

