Hypotheekverstrekker Florius aan de slag met iDIN

Hypotheekverstrekker Florius is in augustus 2016 met iDIN van start gegaan. Karin Polman, directeur Florius legt uit: ‘Allereerst is er het klantgemak. Een klant hoeft met iDIN geen aparte accounts met wachtwoorden te onthouden. Florius is op zijn beurt zeker van wie is ingelogd op “mijnFlorius”.’

‘Wij geloven dat iDIN ons verder helpt richting een volledige digitale dienstverlening.’ iDIN kan ervoor zorgen dat een aantal tijdrovende papieren processen worden uitgefaseerd. Polman ziet dat als een groot voordeel: ‘Hierdoor kunnen we onze klanten sneller bedienen, op ieder moment en op ieder device.’

Karin Polman, directeur Florius

Steeds meer mogelijkheden met iDIN op ‘mijnFlorius’

De keuze voor iDIN was in eerste instantie bedoeld om de klanten een praktisch en gebruiksvriendelijk alternatief te geven voor het inloggen met een e-mailadres en wachtwoord. Polman vervolgt: ‘Klanten die al een “mijnFlorius” account hadden, konden iDIN hieraan koppelen zodat ze in het vervolg met iDIN konden inloggen. Nieuwe klanten konden met iDIN snel en eenvoudig een “mijnFlorius” account aanmaken. Vervolgens hebben we in december 2016 potentiële klanten de mogelijkheid gegeven om via iDIN zelf een prospectaccount aan te maken op “mijnFlorius”, om de voortgang van een hypotheekaanvraag te volgen. Sinds juni 2017 is het mogelijk om met behulp van iDIN je variabele rente vast te zetten in “mijnFlorius”.’

Mobiele versie via de app

Uiteindelijk wil Florius zoveel mogelijk sturen op het inloggen met iDIN in plaats van met een e-mailadres en wachtwoord. Polman: ‘Als iDIN via mobiele apps van de banken in april live gaat – daar zijn de gezamenlijke banken nu mee bezig – wordt het inloggen nog makkelijker. Ook wordt het makkelijker om iDIN te gebruiken voor onze Florius app. Wij volgen de doorontwikkeling van iDIN op de voet, zodat we bij nieuwe functionaliteit snel kunnen schakelen.’

Positieve reacties

Polman geeft aan dat de klanten van Florius goede ervaringen hebben met iDIN. ‘De reacties zijn heel positief. We hebben de eerste maanden een pilotperiode gehad waarbij issues snel door de gezamenlijke banken zijn opgepakt. Inmiddels hebben we bijna 35 duizend klanten die met iDIN inloggen op ‘mijnFlorius’. Van deze groep heeft 86 procent dat als positief ervaren. Ook komen er weinig vragen binnen bij onze klantenservice met betrekking tot iDIN.’

Voordelen iDIN op een rij

Breed beschikbaar

Geeft zekerheid over de identiteit van de klant

Stelt persoonlijke gegevens van de klant veilig beschikbaar

Direct te gebruiken door miljoenen consumenten met de vertrouwde en veilige inlogmethode van hun eigen bank

Biedt de mogelijkheid om nieuwe online diensten aan te bieden en processen te versnellen

Geeft bedrijven bescherming tegen identiteitsfraude, mede dankzij fraudemonitoring door de banken

De Consumentenbond heeft iDIN uitgeprobeerd en vindt het veilig, makkelijk, intuïtief en snel.

Wie iDIN als identificatiedienst op zijn website aan klanten wil aanbieden, moet een iDIN-overeenkomst afsluiten met één van de deelnemende banken of identiteitsdienstverleners. Zij kunnen meer informatie geven over de kosten en de (technische) mogelijkheden om iDIN te implementeren.

