Zorgverzekeraar ONVZ kiest voor iDIN

Zorgverzekeraar ONVZ kreeg signalen van verzekerden dat ze niet tevreden waren met de bestaande inlogmethodes. Verzekerden hadden behoefte aan een eenvoudige en gebruiksvriendelijke inlogmethode voor ‘MijnONVZ’, de beschermde webomgeving voor verzekerden.

Arnoud Witsel, webmanager en internetmarketeer bij ONVZ, legt uit: ‘Op MijnONVZ geven we verzekerden inzage in hun persoonlijke verzekeringsgegevens. Om tegemoet te komen aan hun wensen, zodat de drempel om MijnONVZ te gebruiken nog lager wordt, bieden wij nu de mogelijkheid om daar ook met iDIN in te loggen.’

Makkelijk en veilig

Witsel vervolgt: ‘We hebben voor iDIN gekozen omdat het een gebruikersvriendelijke en veilige inlogmethode is. De privacy van onze verzekerden is van groot belang. Wij hebben met iDIN geen inzicht in de bankgegevens van onze verzekerden en omgekeerd hebben de banken geen inzicht in hun verzekeringsgegevens.’

Inmiddels heeft ONVZ bij een tevredenheidsonderzoek onder verzekerden gevraagd of iDIN hen bevalt. Witsel: ‘De reacties waren zeer positief. Verzekerden zijn blij met deze nieuwe, eenvoudige manier van inloggen. Iedereen is gewend om op deze manier in te loggen bij internetbankieren. Nu kan op dezelfde vertrouwde manier worden ingelogd bij ONVZ.’

Voordelen iDIN op een rij

Breed beschikbaar, ook voor zorgverzekeraars.

Geeft zekerheid over de identiteit van de klant.

Stelt persoonlijke gegevens van de klant veilig beschikbaar.

Direct te gebruiken door miljoenen consumenten,

met de vertrouwde en veilige inlogmethode van hun eigen bank.

Biedt de mogelijkheid om nieuwe online diensten aan te bieden en processen te versnellen.

Geeft bedrijven bescherming tegen identiteitsfraude,

mede dankzij fraudemonitoring door de banken.

De Consumentenbond vindt iDIN veilig, makkelijk, intuïtief en snel.

Wie iDIN als identificatiedienst op zijn website aan klanten wil aanbieden, moet een iDIN-overeenkomst afsluiten met één van de deelnemende banken of identiteitsdienstverleners. Zij kunnen meer informatie geven over de kosten en de (technische) mogelijkheden om iDIN te implementeren.

