Persberichten

06-03-2018 | Interview met Michael Kors in Elsevier Weekblad STIJL Mannenmode

De nieuwe Elsevier Weekblad STIJL Mannenmode, die deze week verschijnt, biedt weer heel veel catwalknieuws, inspiratie voor een modieuze zomer, plus prachtige fotoreportages en interessante achtergrondartikelen.

In deze STIJL Mannenmode onder meer een interview met de Amerikaanse ontwerper Michael Kors, een artikel over de hype rond exclusieve kledingitems, zwierige zomerjassen en mode geïnspireerd op het exotische Hawaï, plus een reportage over aangenaam wandelen en winkelen in de mondaine Belgische badplaats Knokke.

Schrijver en (cover)model Sander Kok toont kleren in het actuele palet aan zachte tinten.

Verder onder meer een klein lexicon van bekende schoenenmerken en negen klassieke horloges. Moderedacteur John de Greef pleit er in zijn rubriek ‘Do’s & don’ts’ voor dat blote benen vooral buiten moeten blijven.

Elsevier Weekblad STIJL Mannenmode kost € 5,95

27-02-2018 | EW•BOEKEN publiceert Nederlandse tradities

Tradities geven kleur aan het leven. Vele zijn feestelijk, zoals carnaval, Koningsdag en Sinterklaas – ondanks alle ophef over Zwarte Piet. Andere zijn jaarlijkse momenten van bezinning, zoals Allerzielen en de twee minuten stilte op 4 mei.

In dit boek komen 29 tradities aan bod. Nationale tradities, maar ook provinciale, waaronder bekende als het skûtsjesilen in Friesland en onbekende als Lampegietersavond in Utrecht. Elsevier Weekblad-redacteur Gertjan van Schoonhoven duikt bij elke traditie in de ontstaansgeschiedenis ervan. Hoe oud is zo’n traditie nou echt? Wie stonden aan het begin ervan?

Zo bevat deze bundel het verhaal achter zeventien markante nationale tradities die van januari tot en met december de jaarkalender opfleuren, van Nieuwjaarsduik tot Halloween en van Prinsjesdag tot Suikerfeest. Ook belicht Van Schoonhoven twaalf markante provinciale tradities, van Groningens Ontzet tot carbidschieten in Gelderland, van ringrijden in Zeeland tot Vlaggetjesdag in Zuid-Holland.

De filosoof Sebastien Valkenberg gaat in een slotbeschouwing dieper in op het nut van tradities.

Nederlandse tradities, in 2017 verschenen als speciale editie van Elsevier Weekblad, telt 164 pagina's en kost € 14,99

15-02-2018 | Elsevier Weekblad publiceert Ter Herinnering Ruud Lubbers (1939-2018)

Ruud Lubbers is niet alleen de langstzittende premier van Nederland, maar misschien ook wel de kleurrijkste. Hij kende triomf, adoratie en succes. Maar ook verraad, deceptie en verlatenheid. Er waren affaires met bedrijven en, blijkbaar, vrouwen, maar ook broedertwisten, althans als Helmut Kohl en Elco Brinkman broeders kunnen worden genoemd.

In deze ruim geïllustreerde uitgave belicht Elsevier Weekblad het leven van de minister-president die Nederland met een ongekend hard, maar noodzakelijk beleid de economische crisis van de jaren tachtig uitstuurde. Politiek journalist Bert Steinmetz beschrijft zijn leven vanaf zijn vroege jongensjaren in Rotterdam en toont hoe Lubbers naast een harde, zakelijke kant ook een ‘linksige’ inborst had. De tegenkant van de doener was de jezuïet met belangstelling voor ‘het geheim der dingen’.

Deze uitgave telt 104 pagina's en kost € 8,95.

13-02-2018 | Elsevier Weekblad presenteert de nieuwe STIJL Vrouwenmode

De nieuwe Elsevier Weekblad STIJL Vrouwenmode, die deze week verschijnt, biedt weer heel veel catwalknieuws, inspiratie voor een modieuze zomer, plus prachtige fotoreportages en interessante achtergrondartikelen.

In deze STIJL Vrouwenmode onder meer de beste ontwerper van 2018, Demna Gvasalia, een interview met het ambitieuze ontwerptalent Liselore Frowijn, vijf Nederlandse modellen en hun moeders over hun onderlinge band, balletdanseres Maia Makhateli die kleurrijke kleren showt, de ‘neus’ van Louis Vuitton over zijn vak en moderedacteur John de Greef over de etiquette van de hoed.

Ook is er een verhaal over modejournalist en kunstenares Clementine van Lamsweerde (moeder van de bekende fotograaf Inez van Lamsweerde) met veel beeld uit haar archief. Plus: wat doen al die logo’s en teksten op de catwalkkleren?

Elsevier Weekblad STIJL Vrouwenmode

18-01-2018 | Elsevier Weekblad publiceert de speciale editie Ons Israël

Van boezemvriend tot zondebok. Alles over de bijzondere band tussen Nederland en de Joodse staat.

Nederland was in 1948, vanwege verwachte problemen onder de miljoenen moslims in Nederlands-Indië, heel laat met het erkennen van de jonge staat Israël. Maar in de decennia erna was de vriendschap bijzonder warm – totdat de Joodse staat uit de gratie viel bij veel Nederlanders.

Over de opmerkelijke historische relatie tussen Nederland en Israël heeft de redactie van Elsevier Weekblad een special samengesteld.

Met onder meer:

Wat Nederland van Israël kan leren

Interviews met Nederlandse emigranten in het Heilige Land

Historische verhalen over de Nederlandse hulp aan Israël en jongeren die op avontuur gingen in de kibboets

Fotoreportages over het bruisende en verrassende Israël

Jong, hip en succesvol: de moderne kant van het land

De beste Joodse schrijvers

Gesprek met oud-premier Ehud Barak

Kaarten, portretten en analyses

Deze geïllustreerde uitgave telt 100 pagina's en kost € 8,95.

18-01-2018 | Kies voor kwaliteit: Elsevier Weekblad vergelijkt alle scholen

Welke scholen tellen weinig zittenblijvers, waar zijn de examencijfers hoog? Waar halen leerlingen met een havo-advies toch het vwo? Voor ouders en hun kinderen op zoek naar een passende school beoordeelt Elsevier Weekblad alle middelbare scholen met vmbo, havo en vwo. De belangrijkste resultaten van het onderzoek Beste scholen 2018 staan deze week in de editie van Elsevier Weekblad. Op elsevierweekblad.nl/onderzoek zijn de resultaten per school te vinden.

Het Gomarus College in Leeuwarden haalt met de gemengd-theoretische leerweg in het vmbo als enige school de hoogste score op alle onderdelen in het onderzoek Beste scholen 2018. Tweede uitblinker in het onderzoek van Elsevier Weekblad dit jaar is het Dendron College in Horst (Limburg), dat zowel met vmbo, havo als vwo tot de beste scholen van Nederland behoort.

Bekijk de resultaten van alle scholen

Elsevier Weekblad presenteert een lijst van 41 ‘superscholen’ die als beste uit het onderzoek komen. De scholen zijn beoordeeld op vier onderdelen. Het eerste is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool. Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt. En het vierde is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen.

Het Gomarus College haalt de hoogste score op alle vier onderdelen. Een ‘superschool’ is een school die op minstens drie van de vier onderdelen de hoogste score haalt zonder onvoldoende. Elsevier Weekblad kent vier eindkwalificaties toe: super, goed, voldoende en onvoldoende. Anders dan de Inspectie van het Onderwijs, die slechts twee oordelen geeft: voldoende en onvoldoende. Van alle scholen beoordeelt de Inspectie 95 procent als voldoende.

Arthur van Leeuwen, chef redactie onderzoek: ‘De kwalificatie superschool is gebaseerd op harde cijfers. Dat zegt meer dan het predikaat ‘excellent’ dat ministerie en Inspectie geven aan scholen die zichzelf daarvoor kunnen aanmelden. Topscholen die zich niet aanmelden, zien ouders dus niet. Zoals het Gomarus College en het Dendron College.’

Het onderzoek Beste scholen is gebaseerd op gegevens van de Inspectie van het Onderwijs, de beoordeling is een eigen bewerking van de resultaten door Elsevier Weekblad. Alle resultaten per school staan op elsevierweekblad.nl/onderzoek. Elsevier Weekblad publiceert het onderzoek Beste Scholen sinds het jaar 2000.

06-12-2017 | Elsevier Weekblad kiest Boyan Slat tot Nederlander van het Jaar 2017

Elsevier Weekblad heeft uitvinder en ondernemer Boyan Slat (23) gekozen tot Nederlander van het Jaar 2017. Slat is oprichter en CEO van The Ocean Cleanup, een organisatie die op innovatieve wijze de plasticvervuiling op de oceanen te lijf gaat.

De afgelopen jaren werkte Boyan Slat aan zijn idee om met grote drijvende plasticvangers het afval op te ruimen dat zich op de oceaan heeft verzameld en daar een ‘plasticsoep’ vormt. Slat haalde al tientallen miljoenen euro’s op bij geldschieters en bouwde The Ocean Cleanup uit tot een professionele organisatie met zo’n 75 werknemers. Miljardairs en overheden schaarden zich achter zijn plan. Na een intensieve testperiode kreeg zijn project in 2017 zijn definitieve vorm, zodat Slat volgend jaar in de Stille Oceaan begint met het schoonvegen van de wereldzeeën.

Elsevier Weekblad kiest jaarlijks een Nederlander van het Jaar. Dat kan een vrouw of een man zijn die een stempel op het afgelopen jaar heeft gedrukt, in negatieve of positieve zin. Het kan ook iemand zijn die het betreffende jaar symboliseert of dat jaar een bijzondere prestatie heeft verricht. Vooral dat laatste is van toepassing op Boyan Slat, die met zijn onverschrokken aanpak tal van tegenslagen overwon en telkens weer oplossingen vindt waar anderen problemen zien.

Elsevier Weekblad komt met boek over 80 jaar Beatrix

Deze feestelijke bundel is samengesteld ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix. Hiervoor is geput uit de beste reportages, beschouwingen, interviews en brieven die de afgelopen zes decennia over haar zijn verschenen in Elsevier Weekblad.

Zo ontstaat een rijk beeld van haar leven en haar werk als staatshoofd. Van haar geboorte tot haar abdicatie. Beatrix betekent ‘zij die geluk brengt’. Maar in haar privéleven heeft de prinses en Koningin zelf niet altijd geluk gehad. Ook dat aspect komt, net als kritiek op haar functioneren, in dit boek aan de orde.Toegevoegd zijn een aantal persoonlijke toespraken van de Koningin, zoals haar eerste en laatste Kerstboodschap, de rede die ze hield vijftig jaar na de Bevrijding, het dankwoord bij het in ontvangst nemen van de prestigieuze Karelsprijs en haar reflectie op haar ambt toen ze een eredoctoraat ontving van de Leidse universiteit.

De bundel, die is samengesteld door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, besluit met een levensloop in jaartallen en een overzicht van alle staatsbezoeken, Koninginnedagen, kleinkinderen en nog veel meer.

Beatrix 80 telt 277 pagina's en kost € 14,95.

Speciale editie over Nederland van Elsevier Weekblad binnen twee weken uitverkocht

De eind november verschenen speciale editie van Elsevier Weekblad over Nederland is in recordtijd uitverkocht. Vandaag heeft de drukker opdracht gekregen voor een extra oplage.

De extra druk van de nieuwe editie. De prijs is € 8,95.

Elsevier Weekblad publiceert de Huizinga-lezing 2017: Leven alsof God bestaat

Het boek Leven alsof God bestaat bevat de volledige tekst van de 46ste Huizinga-lezing door Antoine Bodar, op vrijdag 8 december uitgesproken in een uitverkochte Pieterskerk in Leiden.

In zijn lezing vraagt Nederlands bekendste priester Antoine Bodar zich af waarom het atheïstische humanisme zich zo verzet tegen het christendom. De hedendaagse humanist zou ook samen met de christen voor de menselijke waardigheid kunnen opkomen. En waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de publieke ruimte te weren en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is?

Toegevoegd aan de lezingtekst zijn een ‘Concies commentaar’ op de lezing van co-referent prof. dr. Herman Philipse (overtuigd atheïst), een weerwoord van Bodar, een interview met de priester, een levensschets van Johan Huizinga en een kleine geschiedenis van de Huizinga-lezing.

De Huizinga-lezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier Weekblad. De lezing is genoemd naar de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

Leven alsof God bestaat telt 124 pagina's, bevat een register en kost € 12,95.

Vier genomineerden Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis

De jury van de Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs voor geschiedenis heeft dit jaar 4 scripties genomineerd uit de 13 ingediende bachelor- en masterscripties. De prijs wordt voor de vierde keer uitgereikt. De uiteindelijke winnaar zal a.s. zaterdag 18 november vanaf 14.00 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst van de historische vereniging Vrienden van De Witt bekend worden gemaakt.

Lees hier het hele persbericht.

Elsevier Weekblad publiceert Wacht op onze daden

Deze geïllustreerde bundel bevat alle 29 Regeringsverklaringen die sinds 1945 zijn gehouden, inclusief de Regeringsverklaring die Mark Rutte op woensdag 1 november 2017 zal uitspreken.

In de ­Regeringsverklaring legt de minister-president verantwoording af over de kabinetsformatie en ontvouwt hij de plannen van zijn regering.

Dit gebonden boek bevat tevens een inleiding van prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert over de ‘Regeringsverklaring in het staatsrecht en de staatkundige praktijk’; een uitvoerige bijlage met data, feiten en cijfers over de Regeringsverklaringen; en een register.

Deze titel verscheen eerder in oktober 2010, maar in deze heruitgave zijn niet minder dan negentien Regeringsverklaringen toegevoegd aan de tien oorspronkelijk opgenomen Regeringsverklaringen. Deze nieuwe editie telt dan ook drie keer zoveel pagina’s.

Wacht op onze daden telt circa 550 pagina's en kost € 19,95. Tevens verkrijgbaar als e-book (€ 9,95).

TAAL TWeE, 184x verbazing over hedendaags Nederlands

Over taal kun je je blijven verbazen. Waarom nemen veel mensen ineens de foutieve uitdrukking ‘geïnspireerd op’ in de mond en spreken ze gretig over ‘beleving’? Mag een premier ‘pleur op’ zeggen? Waarom zeggen jongeren ‘awkward’ en ‘oh my God’ in plaats van ‘gênant’ en ‘allememaggies’?

Dit boek telt 200 pagina's en kost € 14,95.

Waar komen fraaie nieuwe woorden als ‘mooiboy’ en ‘sporno’ vandaan? Is het wel verstandig om tegen kinderen ‘dada’ te zeggen en ze namen als ‘Vlinder’ te geven? Hoe terecht is het als ‘linksgekkies’ termen als ‘negerin’ taboe verklaren? En wat is ‘taboe’ eigenlijk? En waarom zeggen mensen tegenwoordig zo vaak ‘eigenlijk’?

Aan verbazing over dergelijke kwesties wordt wekelijks uiting gegeven in de taalrubriek in Elsevier Weekblad. Dit boek is een tweede selectie uit de veelgelezen stukjes. De eerste selectie verscheen in 2011 onder de titel Taal. 211 x verbazing over hedendaags Nederlands.

Het laat zien dat taal een weerspiegeling vormt van maatschappelijke ontwikkelingen. Wie wil weten hoe Nederland verandert, kan veel leren van het eigentijdse taalgebruik van de bevolking.

Elsevier Weekblad publiceert het volledige regeerakkoord in boekvorm

Elsevier Weekblad publiceert in boekvorm de letterlijke tekst van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het derde kabinet-Rutte. Het boek zal komende week verschijnen.

Het boek bevat de tekst van alle plannen zoals op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerd door de fractievoorzitters van de coalitiepartners, te weten Mark Rutte van de VVD, Sybrand van Haersma Buma van het CDA, Alexander Pechtold van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Toegevoegd is de bijlage met het budgettair overzicht.

Vertrouwen in de toekomst telt circa 200 pagina's en kost € 14,95.

Waar vind je de beste opleidingen hoger onderwijs?

Deze week verschijnen in Elsevier Weekblad de resultaten van het onderzoek Beste Studies 2017.

De winnende instellingen:

Beste brede universiteit: Universiteit Utrecht

Beste brede hogeschool: Avans Hogeschool

Beste gespecialiseerde instellingen: Wageningen University en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

NIEUW: waar werken de beste docenten? University Colleges krijgen veel lof!

Ding mee naar de vierde Elsevier Weekblad/Johan de Witt-scriptieprijs !

Studenten geschiedenis kunnen opnieuw meedingen naar de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs. De historische vereniging Vrienden van De Witt reikt deze prijs dit jaar samen met het Elsevier Weekblad voor de vierde maal uit.

De prijs gaat naar de beste universitaire geschiedenis-scriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de 17e eeuw. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren. Nadere toelichting is te vinden op www.vriendenvandewitt.nl.

STIJL Vrouwenmode

De nieuwe Elsevier Weekblad STIJL Vrouwenmode, die deze week verschijnt, biedt een compleet en compact overzicht van de actuele trends in de mode en al het nieuws van de internationale catwalks in Milaan, Parijs en New York voor herfst en winter 2017.

Speciale Editie: Nederlandse tradities

Tradities geven kleur aan het leven. Vele zijn feestelijk, zoals carnaval, Koningsdag en Sinterklaas, ondanks alle ophef over Zwarte Piet. Andere zijn jaarlijkse momenten van bezinning, zoals Allerzielen en de twee minuten stilte op 4 mei. Nederland heeft vele tradities. In deze speciale editie van Elsevier Weekblad komen er 29 aan bod. Nationale tradities, maar ook provinciale, waaronder bekende als het skûtsjesilen in Friesland en onbekende als Lampegietersavond in Utrecht. Elsevier Weekblad-redacteur Gertjan van Schoonhoven duikt bij elke traditie in de ontstaansgeschiedenis ervan. Hoe oud is zo’n traditie nou echt? Wie stonden aan het begin ervan?

Hugo Camps – Frankrijk en de Fransen

Francofiel en meesterinterviewer Hugo Camps heeft in dit boek al zijn interviews met Fransen gebundeld en daaraan zijn reportages uit Frankrijk toegevoegd.

Camps heeft onder meer een intieme ontmoeting met Brigitte Bardot in haar slaapkamer, kruist de degens met minister van Cultuur Jack Lang, en eet met sterrenkok Alain Ducasse. Ook interviewt hij Juliette Gréco en de Franse halfgod Charles Aznavour. Andere Fransen die aan bod komen, zijn de politici Jacques Delors, François Mitterrand, Jacques Chirac en Jack Lang, bohemien Serge Gainsbourg en zangeres Patricia Kaas.

Ter Herinnering – Helmut Kohl (1930-2017)

De ‘zwarte reus uit Oggersheim’ stond voor het oude, vertrouwde West-Duitsland, en groeide uit tot groot Europeaan. Helmut Kohl was een volkse conservatief met een groot politiek instinct, die op ongenaakbare wijze de Duitsers weer bij elkaar bracht. In deze ruim geïllustreerde uitgave belicht Elsevier Weekblad het leven van de bondskanselier die beide Duitslanden heeft herenigd.

CDA-leider Sybrand Buma houdt negende HJ Schoo-lezing

De negende HJ Schoo-lezing wordt maandagavond 4 september 2017 gehouden door CDA-leider Sybrand Buma. De christendemocratische voorman zal in De Rode Hoed in Amsterdam spreken over een nog nader te bepalen onderwerp.

Mr S. van Haersma Buma (1965) houdt de publiekslezing op uitnodiging van de redactie van Elsevier Weekblad, die de lezing jaarlijks organiseert aan het begin van het politieke seizoen. De HJ Schoo-lezing is genoemd naar HJ Schoo, de in 2007 overleden voormalige hoofdredacteur van Elsevier, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant en uitgever van Vrij Nederland en Opzij.

Rik Kuethe – Het badpak van mevrouw Bos

Als diplomaat en journalist ontmoette Rik Kuethe tijdens zijn vele reizen grootheden als de Japanse keizerin Michiko en burgemeester Rudolph Giuliani van New York. Met veel compassie schetst Kuethe in deze memoires ook mensen met een klein bestaan, zoals de huisknecht van zijn ouders die te water raakt, zijn chauffeur in Bagdad die avances maakt en de Sri Lankaanse marineofficier die Pinkeltje komt terugbrengen. In Het badpak van mevrouw Bos brengt de auteur deze rijkgeschakeerde rij mensen tot leven. Van Sovjetspion Oleg Gordievski tot acteur Willem Nijholt, van John le Carré tot F. Springer.

Liesbeth Wytzes – Juist het snijden is zo fijn

‘Dinsdag is mijn leukste dag, dan opereer ik,’ zegt oncoloog Emiel Rutgers. ‘Ik kwam vrolijk op mijn werk. Er stond een stevig hersen-hemangioblastoom op de lijst,’ aldus de beroemde Britse chirurg Henry Marsh.

Hematoloog Peter Huijgens: ‘Een leukemiecel is een mooie cel, al is het een vreselijke ziekte.’ Het is wel opletten: ‘Als je het oor leegzuigt, wordt het doof.’

In dit boek gaat Liesbeth Wytzes mee de spelonken en krochten van het lichaam in, vraagt wat er gebeurt als het tijdens de ingreep misgaat, en hoe het is als patiënten overlijden.

Speciale editie: Ons Parijs

Gebouwen op maat, pleinen in de juiste proporties, alsof een enkele hand de stad heeft ontworpen. De machtige Seine die de stad niet verdeelt maar juist verbindt. Alles klopt. En al mag Parijs misschien niet meer de hipste reisbestemming zijn, ze blijft de meest romantische.

In deze speciale editie Ons Parijs belicht de redactie van Elsevier Weekblad de vele relaties die er in de loop van de tijd zijn geweest tussen Nederland en de hoofdstad van Frankrijk.

Gerard Noodt – Over de soevereiniteit van het volk

Zelden heeft een toespr aak van een Nederlander zoveel teweeggebracht. De radicale stelling van Gerard Noodt dat de hoogste macht niet berust bij de koning of door God gegeven is, vormde zelfs een inspiratiebron voor de Franse Revolutie en maakte hem in één klap beroemd bij andere denkers in Europa.

Noodt hield zijn rede in 1699, maar zijn betoog heeft drie eeuwen later nog niets aan actuele waarde ingeboet. Dat de macht bij de burger ligt en het volk dus zelf soeverein is, is nog lang niet overal aanvaard. Voor deze uitgave is Noodts toespraak, die hij in het Latijn hield, vertaald in hedendaags Nederlands. De oorspronkelijke tekst is in facsimile toegevoegd.

Lennaert Lubberding – De week waarin de wereld wankelde

De paniek was groo t in de week na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers op 15 september 2008. De financiële markten waren wereldwijd in shock. Bankiers sloegen op de vlucht en waarschuwden familieleden hun huis te barricaderen. Ook in Nederland.

Deze meest dramatische episode in de geschiedenis van de wereldeconomie wordt in deze bundel nauwgezet gereconstrueerd door de econoom en journalist Marike Stellinga. Tweeëntwintig andere historische reportages vergezellen haar verhaal.

Arendo Joustra – Een titel maakt de mens niet

Le den van het Koninklijk Huis geven niet zo vaak interviews. En dat is jammer, want uit deze bundel blijkt dat je de Oranjes en hun geliefdes juist het best leert kennen aan de hand van vraaggesprekken.

Het eerste dateert van 1963 en is een verslag van een ontmoeting op Paleis Soestdijk met prins Bernhard en zijn dochter prinses Irene. In de 21 interviews die volgen, komen ook zijn dochters koningin Beatrix en prinses Margriet aan het woord. Later volgen zijn schoonzoons prins Claus, prins Carel Hugo van Bourbon-Parma en een zeer openhartige Pieter van Vollenhoven. Van zijn kleinkinderen zijn prins Willem-Alexander, prins Constantijn (met prinses Laurentien), prins Bernhard jr. en prins Maurits (met prinses Marilène) vertegenwoordigd.

Bestel

Speciale editie: Trumps Wereld

Zeld en riep een nieuwe Amerikaanse president zoveel weerstand en verdeeldheid op als Donald Trump. In eigen land en ver daarbuiten zaait hij verwarring over zijn beweegredenen en plannen. Over één ding zijn voor- en tegenstanders van de grofgebekte vastgoedtycoon in het Witte Huis het eens: zijn presidentschap is er een zoals niet gezien in de Amerikaanse geschiedenis. Alle reden voor de redactie van Elsevier om feiten van meningen te onderscheiden en in een Speciale Editie de aard van president Donald Trump bloot te leggen.

Speciale editie: De Reformatie

Volgend op het succes van drie eerdere speciale edities over religie in Nederland – Katholiek, Protestant en Jodendom – brengt de redactie van Elsevier opnieuw een informatief en rijk geïllustreerd bewaarnummer uit: De Reformatie. Over de oorsprong en de gevolgen van de religieuze omwentelingen die Europa vijfhonderd jaar geleden op zijn kop zetten.

Te bestellen via shop.elsevierweekblad.nl of via telefoonnummer 088-8888151.

Hugo Camps – Koningin der aarde De beste interviews van Hugo Camps, gebundeld. Het eerste – met Paul Witteman – dateert van 1990. In de kwart eeuw die volgde, is de journalistiek sterk veranderd, maar zijn de reflexen veelal dezelfde gebleven. De titel van het boek is ontleend aan een uitspraak van de advocaat Dirk Donker Curtius. Hij noemde de pers in de negentiende eeuw de ‘Koningin der aarde’. Zonder haar blijft de samenleving in nevelen gehuld. Genoeg critici denken daar anders over. Die vinden dat journalisten broddelwerk leveren en weigeren verantwoording af te leggen. De spanning tussen ideaal en werkelijkheid is een van de thema’s van dit boek. Lees het persbericht Bestel Derk Jan Eppink – De triomftocht van Trump Een jaar lang hield Derk Jan Eppink vanuit de Verenigde Staten voor Elsevier een weekboek bij van de ongekend felle strijd om het Witte Huis. Feitelijk, onbevooroordeeld en met een scherp oog voor wat er onder de Amerikanen leeft. Deze verzamelde bijdragen vormen een fascinerend verslag van wat een van de meest opzienbarende campagnes in de Amerikaanse geschiedenis is gebleken. Wie Eppinks stukken had gelezen, zou niet verrast zijn geweest door de uitslag op 8 november 2016. Bestel Lees het persbericht Gerry van der List – Weldadig cynisme De gevaarlijke onzin van Arnon Grunberg en Joris Luyendijk, de Eerste Kamer, regenteske arrogantie, zelfmoordpillen, de uitholling van mensenrechten, moderne kunst, bejaarde vaders, de ondermijning van vrije meningsuiting: er zijn veel dingen waarover Gerry van der List zich opwindt. Met scherpe pen en een zekere vileinheid geeft de politiek columnist van Elsevier wekelijks uiting aan zijn ongenoegen. Maar uit deze selectie van columns die hij sinds 2012 schrijft, spreekt ook een positieve boodschap. Weldadig cynisme is een eerbetoon aan Nederlandse politici. Zij dienen dagelijks de publieke zaak en vormen de ruggegraat van de parlementaire democratie. Een democratie die, ondanks al haar tekortkomingen, verdedigd dient te worden tegen aanvallen van zowel intellectuelen als populisten. Bestel

Lees het persbericht Onder hoofdredacteuren: 22 topjournalisten over hun vak Wie gaven en geven leiding aan kranten, weekbladen, persbureaus, het tv- en radio-nieuws? Wat is hun geheim? In Onder hoofdredacteuren vertellen 22 journalistieke leiders hoe hun vak eruitziet. Hugo Camps, zelf oud-hoofdredacteur (van Het Belang van Limburg), interviewde de afgelopen drie decennia de bazen van journalistieke ­organisaties.

Bestel Nederlander van het jaar: AMC-baas Marcel Levi Weekblad Elsevier heeft internist Marcel Levi (52), bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, uitgekozen tot Nederlander van het Jaar 2016. Levi geeft sinds september 2010 leiding aan het grootste ziekenhuis van Amsterdam en vertrekt per 1 januari 2017 naar University College London Hospitals. Profiel van Marcel Levi> ‘Een unieke transfer in de ziekenhuiswereld,’ aldus hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier over de ‘grenzenloze geneesheer’. Lees het persbericht Ter herinnering: Fidel Castro In de ruim 100 pagina’s tellende biografie van Fidel Castro wordt zijn leven door kenners uitvoerig geschetst en door beroemde fotografen mooi in beeld gebracht. De uitgave is geen eerbetoon aan de dictator, die zijn land decennia lang in armoede hield en politieke tegenstanders langdurig opsloot. Ook aan bod komen zijn sympathisanten in Nederland, zowel schrijvers, kunstenaars als academici. Zo biedt dit fraaie portret ook een treffend tijdsbeeld, dat afgesloten wordt met een paar kenmerkende citaten van Castro (1926-2016). Bestel Lees het persbericht Redactie Elsevier akkoord met overgang naar New Skool Media De redactie van weekblad Elsevier gaat akkoord met de overgang van het tijdschrift naar uitgeverij New Skool Media in Amsterdam. Eind vorig jaar maakte de huidige eigenaar, het Britse dataverwerkingsconcern RELX, bekend Elsevier te willen verkopen en daarbij de naam te willen afnemen. Lees het persbericht Rik Kuethe – Alle 45 Amerikaanse presidenten De levensbeschrijvingen van alle presidenten van de Verenigde Staten op de website van weekblad Elsevier leidden tot vele verzoeken om de serie in druk te bundelen. Alle 44 Amerikaanse presidenten, voor het eerst als boek verschenen in 2008, werd een bestseller. Naast de 44 biografieën van de eerdere presidenten treft u in deze achtste druk een profiel van de nieuwe president: Donald J. Trump.

Bestel Geerten Waling – Zoeken naar de democratie in Amerika

Wat is een democratie? Die vraag stelt historicus Geerten Waling zich in de zomer van 2016, als hij twee maanden door de Verenigde Staten reist. Al eeuwenlang reizen Europeanen naar Amerika om met eigen ogen de cultuur van gelijkheid en individualisme te aanschouwen. Een van de bekendste reizigers was de Franse aristocraat Alexisde Tocqueville, die zijn observaties in 1831 opschreef in Over de democratie in Amerika. Met deze klassieker in de hand onderzoekt Waling wat er is geworden van de democratische cultuur in Amerika.

Boekestijn & Wynia: Lunchvoorstelling 23 november Theater Sneek

Wat gaat de nieuwe Amerikaanse president voor Nederland veranderen? Hebben de kabinetten-Rutte de economie nou op de been geholpen of juist de crisis verergerd? Mogen minderheden de dienst uitmaken in Nederland? Elsevier-­columnisten Arend Jan Boekestijn en Syp Wynia verzorgen op 23 november een lunchvoorstelling in Theater Sneek, waarbij geen vraag onbeantwoord blijft.

Boekestijn en Wynia komen op woensdag 23 november naar ­Theater Sneek. Deze lunchvoorstelling begint om 12.30 uur ­‘s middags. Kaarten à 15 euro zijn te verkrijgen bij Theater Sneek, Westersingel 28 in Sneek. Telefoonnummer kassa:

Christiaan Snouck Hurgronje Nederland en de islam

Deze bundel verscheen voor het eerst in 1911 en is nog steeds actueel. Arabist en islamoloog Snouck Hurgronje beschrijft de islam gedegen maar glashelder.

De toenmalige autoriteiten in Nederlands-Indië zaten met hetzelfde probleem als Den Haag tegenwoordig. Wat te doen met radicale elementen? Moeten we eigen imams opleiden? Hoe groot is de invloed van het Arabisch schiereiland op de islamitische bevolking? De heldere antwoorden van Snouck uit 1911 verdienen nog steeds een breed publiek. Ingeleid door historicus Constanteyn Roelofs.

Binnenkort beschikbaar via Elsevier exclusief.

Huizinga-lezing Ton Koopman

De musicus Ton Koopman houdt dit jaar de 45ste Huizinga-lezing met als titel ‘Bach en zijn zangers’.

Onderdeel van de lezing is een uniek concert – met Koopman als dirigent – van studenten van de beroemde Juilliard School in New York en het niet minder beroemde Koninklijk Conservatorium in Den Haag.Zij geven een uitvoering van de Hohe Messe van J.S. Bach.

Bestel uw kaarten

Topkoks

Veel van de chef-koks die de afgelopen tien jaar het woord namen in Elsevier, zijn exponenten van het nieuwe no-nonsense koken. Het moleculaire geknutsel is passé.

Weg zijn de schuimpjes, de torentjes, de poedertjes en de dingetjes op het bord: alle aandacht is weer gericht op het pure product. Met als hamvraag: hoe maak je iets bijzonders van simpele ingrediënten?

Nederlandse Erflaters

Als er een Nationale Portrettengalerij zou zijn, wie zouden daar dan hangen? Geïnspireerd door de National Portrait Gallery in Londen stelde de redactie van Elsevier een bundel samen met honderd biografieën van Nederlanders die onze samenleving hebben vormgegeven.

In Nederlandse erflaters worden zij belicht in acht hoofdstukken: Geleerden en uitvinders, Schrijvers en dichters, Pioniers, Helden en iconen, Politici, Kunstenaars en artiesten, Ondernemers, en Staatshoofden en prinsen.

Bestel

De bloedigste oorlog

De Korea-oorlog (1950-1953) was de eerste vredesmissie waaraan Nederland deelnam en is nog altijd de bloedigste: van de eerste lichting Koreagangers sneuvelde bijna een op de drie of raakte gewond.

Ondanks het belang van de missie en de grote verliezen is ‘Korea’ in de vergetelheid geraakt. Rasverteller Robert Stiphout herontdekt in De bloedigste oorlog de adembenemende geschiedenis van de Nederlanders in het Aziatische land.

Bestel

Elsevier Special: Het Witte Huis

Wordt het Hillary Clinton of toch Donald Trump? De winnaar mag de beroemdste ambtswoning ter wereld betreden, het Witte Huis.

Als gids bij de Amerikaanse verkiezingen heeft de redactie van Elsevier een 100 pagina’s tellende speciale editie over het Witte Huis, zijn bewoners en zijn bezoekers samengesteld. Onmisbaar die voor iedereen die geïnteresseerd is in de Verenigde Staten en de Amerikaanse politiek.

Lees het persbericht

Bestel

Elsevier Special: Olympische Spelen

In deze Speciale Editie belicht de redactie van Elsevier de olympische historie van Nederland. Uiteraard komen de meest bijzonder prestaties aan bod en toont een prachtige fotoserie de legendarische gouden medailles. Natuurlijk is er ook aandacht voor de Spelen van 1928 in Amsterdam.

Bestel

De Amerikaanse Grondwet en Onafhankelijkheidsverklaring

In deze bundel is zowel de Engelse tekst van de Amerikaanse Grondwet uit 1787 opgenomen als een hedendaagse Nederlandse vertaling. Dit geldt ook voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776.

Beide documenten hebben veel navolging gekregen in andere landen en zijn nog altijd zeer actueel. In de inleiding bij deze bundel worden een paar Nederlandse aspecten van beide geschriften belicht.

Showtime! Gids bij de conventies, debatten, verkiezingsdag en inauguratie

In deze geestige maar vooral nuttige gids belicht Amerika-kenner Koen Petersen de vier hoogtepunten van de verkiezingsstrijd tussen de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump: de partijconventies, de debatten op televisie, verkiezingsdag op 8 november en de inauguratie op 20 januari 2017. Dit boek maakt het nog leuker om deze grote politieke evenementen live te volgen op televisie of internet.

Verkrijgbaar via www.elsevierexclusief.nl

Minister Schippers houdt achtste Elsevier/HJ Schoo-lezing

De achtste Elsevier/HJ Schoo-lezing zal maandagavond 5 september 2016 in de Rode Hoed in Amsterdam worden gehouden door Edith Schippers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zij zal spreken over een nog nader te bepalen onderwerp.

De Elsevier/HJ Schoo-lezing is genoemd naar HJ Schoo, de in 2007 overleden voormalige hoofdredacteur van Elsevier, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant en uitgever van Vrij Nederland en Opzij.

Speciale uitgave over Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift

Ter ere van het 125-jarig bestaan van de titel Elsevier verschijnt een speciale uitgave waarin alle artikelen zijn samengebracht die Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (1891-1940) over zichzelf heeft gepubliceerd. Aan het maandblad, een voorloper van weekblad Elsevier, hebben alle grote schrijvers en kunstenaars van Nederland meegewerkt. Toegevoegd aan de bundel is onder meer een inleiding van Gerry van der List.

Aan het Volk van Nederland

Dit beroemde pamflet uit 1781 van ‘patriot’ Joan Derk van der Capellen tot den Pol is een scherpe aanklacht tegen de vriendjespolitiek van de regenten. Het pamflet, een inspiratiebron voor onder anderen Multatuli en Pim Fortuyn, bevat een pleidooi voor vrijheid van meningsuiting en kritiseert stadhouder Willem V. Ingeleid door politiek historicus Ewout Klei.

De waarde van vrijheid

De Franse schrijver Constant (1767-1830) was een romantische geest, die beroemd werd met de psychologische roman Adolphe. De waarde van vrijheid bevat de oorspronkelijke Franse tekst van Constants belangwekkende toespraak en de Nederlandse vertaling. Het voorwoord is van een geestelijk erfgenaam van de briljante Franse filosoof, oud-VVD leider Frits Bolkestein.

De executie van oom Koen

De stukken in De executie van oom Koen en 24 andere historische reportages over de Tweede Wereldoorlog zijn geschreven tussen 1974 en 2014. Naarmate de tijd verstrijkt, worden de verhalen over de Tweede Wereldoorlog persoonlijker. Ze vertellen maar een piepklein deel van het verhaal.

Kwetsbaar Koningschap

In Kwetsbaar koningschap. Voor en tegen de modernisering van de monarchie komen de voor- en tegenstanders van de modernisering aan bod. Te beginnen met D66-leider Thom de Graaf, die het debat in 2000 met twee toespraken op scherp zette. Het tegengeluid wordt geleverd door de premiers Wim Kok (PvdA) en Mark Rutte (VVD), die beiden hun visie op het koningschap uiteen hebben gezet in notities aan de Tweede Kamer.

Ter Herinnering Willem Drees

Zeventig jaar geleden – in de zomer van 1945 – werd Willem Drees minister van Sociale Zaken. De sociaal-democraat was toen al 58 jaar, maar hij zou nog tot 1958 deel uitmaken van de regering, de laatste tien jaar als minister-president. In de rijk geïllustreerde Ter Herinnering Willem Drees (1886-1988) brengt Elsevier het leven in beeld van ‘de beste minister-president die Nederland ooit heeft gekend’.

Gezondheids-ABC

Voor deze Speciale Editie zijn de beste stukken uit Elsevier geselecteerd over de gezondheid van het lichaam en zo gepresenteerd dat een beeld ontstaat van wat de medische stand anno 2015 vermag. Waar is de meeste vooruitgang geboekt? Waar valt nog winst te behalen? Wat is gezonde voeding? Wat is er te doen tegen pijn?

Lachen!

In deze bundel vertellen twintig cabaretiers over hun vak en hun vakmanschap, onder anderen: Karin Bloemen, Toon Hermans en Herman van Veen.

Piet de Jong – 100 jaar!

Op 3 april is Piet de Jong honderd jaar geworden. Hij is vaak de meest onderschatte premier van Nederland genoemd. De bescheiden KVP’er droeg zelf bij aan het oordeel dat hij gedurende zijn regeerperiode (1967-1971) slechts een beetje op de winkel had gepast.

Debat over de opstand van de kiezer

Is de kloof tussen de politiek en de burger te groot geworden? Krijgt Brussel steeds meer macht en verliezen ze daar de Nederlandse belangen uit het oog? Moet Nederland zorgen voor een sterke natiestaat?

Het zijn actuele vragen, maar eeuwenoude dilemma’s. In 1781 verscheen het pamflet Aan het Volk van Nederland, geschreven door Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), waarin uitgebreid wordt ingegaan op zaken als de vrijheid van meningsuiting en de kloof tussen politiek en burger. Op dinsdagavond 7 juni gaan in De Balie in Amsterdam diverse sprekers in op de actuele betekenis van het pamflet, het nut van de natiestaat en volkssoevereiniteit.

