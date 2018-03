Rusland ontsnapt voorlopig aan verbanning Rio

Het Internationaal Olympisch Comité sluit Russische atleten niet per direct uit van de Spelen in Rio de Janeiro dit jaar. De koepelorganisatie laat de beslissing over aan nationale sportbonden.

De Russische sportploeg werd onderzocht door het IOC nadat verdenkingen naar voren kwamen van een door Rusland aangestuurd dopingsysteem. De hele ploeg zou daarbij betrokken zijn.

Strenge voorwaarden in plaats van verbanning

In plaats van een directe verbanning wil het IOC strenge voorwaarden stellen. De Russen mogen dus nog niet zomaar mee doen. Alleen federale sportbonden kunnen nu nog een stokje steken voor de Russische deelname aan Rio. Een groot aantal sportfederaties en Olympische comités riep het IOC op de Russische atleten te verbannen. Andere organisaties zeggen juist dat de ‘onschuldige atleten’ niet mogen worden gestraft.

Op maandag bracht de internationale antidopingorganisatie WADA bracht de zaak maandag naar voren. Een onderzoeker uit Canada, Richard McLaren, kwam tot de conclusie dat de Russische staat grootschalig doping financierde tijdens de Winterspelen in Socchi, Rusland.

‘Aanval van het Westen op Rusland’

Het arbitraire hof CAS wees op donderdag ook een hoger beroep af van het Russische Olympische team. De internationale atletiekbond had de atletiek-sporters verbannen van de Spelen in Rio.

Volgens de Russische president Vladimir Poetin zijn de internationale acties na de doping-kwesties een aanval van het westen op Rusland. Hij zei zelfs dat het de ‘internationale samenwerking’ rondom de Spelen zou kunnen aantasten.