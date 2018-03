Anti-Israëlische Egyptische judoka nu pas naar huis gestuurd

Team Egypte heeft Islam El Shehaby, de judoka die weigerde de hand te schudden van zijn Israëlische tegenstander, naar huis gestuurd. De judo-competitie is echter al afgelopen en El Shehaby is alleen weggestuurd uit het Olympisch Dorp.

De Israëlische judoka Or Sasson, die tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hoge ogen gooide, liep na zijn zege op zijn tegenstander El Shehaby af om hem een hand te geven, maar die weigerde het gebaar.

El Shehaby kreeg alleen een standje

Dat kwam hem op boegeroep te staan van het publiek in de sporthal, vorige week het toneel van duels in de +100 gewichtsklasse. Ook de scheidsrechter riep de Egyptische atleet tot de orde, en beval hem terug te komen op de mat en gaf uiteindelijk een klein knikje, in plaats van de gebruikelijke buiging. Er werd in eerste instantie geen concrete actie genomen tegen El Shehaby, tot maandag, dagen na het incident.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de voorzitter van het Egyptische comité aangegeven dat het land ‘alle atleten en alle landen van de Spelen respecteert. ‘Het Egyptische comité heeft afstand gedaan van deze acties, en ze veroordeeld. Ze hebben El Shehaby naar huis gestuurd.’

Veel anti-Israëlische incidenten

De disciplinaire commissie van de Spelen in Rio gaf aan dat de acties van El Shehaby respectloos waren en in strijd zijn met de Olympische gedachten. Verder dan een standje kwam het echter eerst niet: het IOC beval Team Egypte alleen te zorgen dat zijn atleten met waardering omgaan met andere sporters. Later besloot het IOC samen met het Egyptische comité de judoka naar huis te sturen.

De kwestie was niet het eerste anti-Israëlische incident tijdens de Spelen. Een official uit Libanon weigerde een groep Israëlische atleten al toegang tot een bus naar het stadion waar de openingsceremonie werd gehouden en probeerde een Saoedische judoka aan een confrontatie met haar Israëlische tegenstander Gili Cohen te ontsnappen.

