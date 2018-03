Na bloedstollende shootouts staat Nederland in de finale

Hockeyster Ellen Hoog heeft het Nederlandse hockeyteam naar de Olympische finale geslagen tijdens de halve finale tegen Duitsland. De hockeysters waren te sterk voor de Duitse tegenstanders na de tweede ronde shootout-ronde.

De wedstrijd bleef in eerste instantie bij een score van 1-1. Bij hockey volgt op een gelijkspel een shootout-sessie. Daarbij stond keepster Joyce Sombroek zeer stevig in het doel, en wist een groot aantal Duitse ballen tegen te houden.

Lastige wedstrijd

Nederland was ook tijdens de wedstrijd sterker dan het team van de Duitsers, maar kon acties niet afmaken. ‘We forceerden het en er waren veel kleine dingetjes die niet klopten,’ zei Hoog na de wedstrijd tegen NOS. De hockeysters kwamen 1-0 achter te staan, maar aanvoerder Maartje Paumen zette Nederland weer op 1-1. Beide goals kwamen uit een strafcorner.

‘We hadden ze in de wedstrijd moeten verslaan, maar we hebben veel ook op shootouts getraind,’ aldus Sombroek na afloop. ‘Heerlijk, ik heb een goed gevoel. Ik ben gesloopt, maar we moeten ons herstellen.’

Ook tijdens de shootouts, waarbij hockeysters de kans krijgen binnen acht seconden vanaf de 23-meterlijn te scoren. Na de eerste tien shootouts, voor beide teams vijf pogingen, volgde op woensdag in Rio de Janeiro een tweede ronde. Dezelfde aanvallers moeten het dan opnieuw proberen.

Olympische Spelen terug in de tijd >

Sombroek sterk

Gelukkig voor Nederland kon Sombroek veel pogingen van de Duitsers tegenhouden, ook in de tweede ronde. De laatste actie van Ellen Hoog, die met haar backhand in de hoek van het doel schoot, zorgde ervoor dat Nederland in de hockeyfinale van de spelen staat.

Het team zal het opnemen tegen Groot-Brittannië of Nieuw-Zeeland. De twee teams strijden op woensdagavond om een plek in de finale. Duitsland heeft nog een kans op brons. Op donderdag spelen de hockeymannen ook tegen Duitsland. Zij kunnen nog brons halen na het verlies van België in de halve finale.