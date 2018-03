Epke Zonderland valt tijdens rekstokfinale in Rio

Heel Nederland schrok op het moment dat gymnast Epke Zonderland na zijn tweede vluchtelement hard op de mat in de turnzaal viel. De atleet viel twee uur voor zijn oefening ook al: hij had last van zijn rechterhand.

Zonderland wilde in Rio de Janeiro zijn titel op de rekstok prolongeren. De atleet won goud in Londen (2012) na een historische oefening. De Fries verwerkte toen drie vluchtelementen achter elkaar in zijn finale-oefening. In Rio was hij van plan twee combinaties van twee vluchtelementen te doen, maar na het tweede element van de eerste set ging het mis.

In de finale haalde hij een score van 14.033. Na de val stond de turner op en maakte zijn oefening af, wetend dat goud niet meer bereikbaar was. De Duitser Fabian Hambüchen startte voor Zonderland en haalde een score van 15.766. Hambüchen werd uiteindelijk eerste, met de Amerikaan Danell Leyva op nummer twee. Het brons ging naar Nile Wilson, van team Groot-Brittannië.

Zonderland kon al niet meedoen aan de voltige- en brugcompetitie in Rio, vanwege zijn eerder gekneusde vingers. ‘Ik dacht dat ik kansen had. Met mijn eerdere optreden in de kwalificatie was ik heel blij,’ zei de Fries na afloop. ‘Ik had een goed gevoel. Dan gebeurt dit. Dat wil je natuurlijk niet.’

Zonderland eindigde op de zevende plek, net zoals in China, 2008. Toen kwam de Fries ook ten val in de finale.