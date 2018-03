Geen goud voor Nederlandse hockeysters na spannende shoot-outs

De Nederlandse hockeysters zijn hun olympische titel kwijt. In Rio de Janeiro verloor het team van de Australische coach Alyson Annan na shoot-outs van Groot-Brittannië. Na de reguliere speeltijd was de stand 3-3.

Nederland wist in de shoot-outs geen enkele keer te scoren. Willemijn Bos, Ellen Hoog, Laurien Leurink en Margot van Geffen misten. Groot-Brittannië passeerde de keepster Joyce Sombroek wel tweemaal.

Vierde finale op rij

Het was voor Oranje de vierde olympische finale op rij. In 2004 won Duitsland met 2-1. Daarna ging het goud tweemaal naar de Nederlandse speelsters, die in 2008 China in de eindstrijd met 2-0 versloegen en vier jaar geleden in Argentinië met dezelfde cijfers.

Een derde achtereenvolgende titel leek vrijdagavond in Rio lange tijd werkelijkheid te worden. De Nederlandse hockeysters maakten een veel betere indruk dan twee dagen eerder in de halve finale tegen Duitsland. Oranje was toen een paar keer dichtbij uitschakeling, maar dankzij een sterk optreden van keepster Sombroek in de shoot-outs ontsnapte de aftredend olympisch kampioen op wonderbaarlijke wijze.

Grote kansen

In het Olympic Hockey Centre zette Oranje de Britse vrouwen vanaf de eerste minuut onder druk. Na een overtreding op Leurink kreeg Nederland in de zesde minuut een grote kans om de score te openen. Maartje Paumen miste de toegekende strafbal.

De Britse keepster Hinch redde, en zag aan de overkant haar team bij de eerste kans van het duel wel toeslaan. Lily Owsley scoorde van dichtbij. Hinch redde daarna nog een strafcorner en bij een inzet van Naomi van As, maar in de zestiende minuut was er ook voor de 27-jarige doelverdedigster geen houden meer aan toen Kitty van Male haar omspeelde: 1-1.

Vijf minuten voor rust maakte Paumen haar fout van de gemiste strafbal goed. De aanvoerster sloeg de vierde strafcorner van Nederland raak: 2-1. Groot-Brittannië oogde machteloos, maar door een blunder van Sombroek stond het bij rust toch gelijk. De keepster verkeek zich op een inzet van dichtbij van Crista Cullen: 2-2.

Ook na rust was het spelbeeld eenzijdig. Een strafcornervariant, met Kitty van Male als eindstation, leverde een voorsprong van 3-2 op. Het leek genoeg, maar het vierde doelpunt bleef uit. De Britse vrouwen bleken daarentegen bijzonder effectief. Negen minuten voor tijd maakte Nicola White gelijk.

Waar het woensdag tegen Duitsland in de shoot-outs ternauwernood nog goed afliep met Oranje, ging het met vier mislukte pogingen tegen de Britten wel mis. Na afloop kregen de Nederlandse hockeyvrouwen de zilveren medaille door Camiel Eurlings uitgereikt, iets wat op sociale media tot enige hilariteit leidde.

