Moeten we ons al zorgen maken? Ook geen medaille voor Kromowidjojo

Voor de Nederlandse ploeg verlopen de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog niet zoals gehoopt, nu ook zwemster Ranomi Kromowidjojo op de honderd meter naast een medaille greep. Toch komen er nog genoeg kansen komen om het medaillerecord aan te vallen.

Met een tijd van 53.08 werd Ranomi Kromowidjojo vijfde op de honderd meter vrije slag, slechts negen honderdste verwijderd van plaats 3. De Amerikaanse Simone Manuel en de Canadese Penny Oleksiak noteerden dezelfde tijd en wonnen samen goud. Het brons was voor de Zweedse Sarah Sjöström.

‘Een bizarre finale’, zo reageerde Kromowidjojo meteen na de race. Ze verdedigde haar olympische titel uit Londen, maar ging de finale niet in als topfavoriet. ‘Op zich kan ik hier wel mee leven. Ik zwem nagenoeg dezelfde tijd als vier jaar geleden. Alleen word ik daar nu vijfde mee, net niet genoeg voor brons.’

Veel teleurstellingen voor Nederlandse ploeg

De Nederlandse equipe veroverde tot nu toe vijf medailles, waarvan één gouden. Toch moest de ploeg vooral veel tegenslagen verwerken. Verscheiden medaillekandidaten werden uitgeschakeld, onder wie judoka’s Kim Polling en Henk Grol.

Donderdagavond kwam daar ook de mannenploeg baanwielrennen bij, die teleurstellend zesde werd. En niet te vergeten: dan is er ook nog de controverse rond turner Yuri van Gelder, waardoor het beeld is ontstaan dat Nederland zwaar tegenvalt in Rio.

Goede top- én breedtesport kost tijd, geld en energie. En daar heeft Nederland de afgelopen jaren alleen maar op bezuinigd. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 11 augustus 2016

Genoeg kansen voor revanche

Volgens sportdatabedrijf Gracenote valt dat op zich wel mee. Vooraf voorspelde het bedrijf 28 medailles en het schrijft dat dit nog altijd haalbaar is. Van de voorspelde zes ‘gouden sporters’ moeten de meesten nog in actie komen: Dafne Schippers op de 200 meter sprint, Niek Kimman (BMX), de Nederlandse springruiters en Marit Bouwmeester (zeilen).

Zeiler Dorian van Rijsselberghe ligt bovendien op medaillekoers. Ook werden al verrassende medailles behaald, zoals de bronzen plak van judoka Anicka van Emden. Het Nederlandse medaillerecord staat op 25, behaald in Sydney in 2000.