Rechter helpt Van Gelder niet: geen deelname Spelen

Turner Yuri van Gelder mag definitief niet meedoen aan de ringenfinale op de Olympische Spelen in Rio. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten.

Van Gelder werd begin deze week uit de Nederlandse ploeg gezet en moest terugkeren naar Nederland, omdat hij een avond was gaan stappen. Volgens de dagvaarding is hij ‘zich te buiten gegaan aan alcohol’.

De rechter besloot vrijdagmiddag in een kort geding dat sportkoepel NOS*NSF alle recht had om Van Gelder deze straf op te leggen. Van Gelder zou in beroep willen gaan.

Rechter wijst vorderingen Yuri van Gelder af.

‘Vier a vijf biertjes’

De turner zou in Rio zijn fouten hebben erkend, maar hield nu vol dat er geen sprake was van alcoholmisbruik. Volgens zijn advocaat Cor Bellingman heeft Van Gelder vier a vijf biertjes gedronken in het Holland Heineken Huis. Daarna is hij weliswaar uitgeweest, maar zou hij niets meer hebben gedronken. De regels waren te onduidelijk, betoogde de advocaat, waardoor hij niet zou hebben geweten dat hij kon worden uitgesloten van deelname.

Van Gelder eiste alsnog deelname aan de ringenfinale van aankomende maandag en de kosten van een vliegticket naar Rio de Janeiro. In de dagvaarding was ook sprake van een dwangsom van 150.000 euro. Van Gelder was zelf aanwezig bij de uitspraak.

Twee keer ongeoorloofd uit het olympisch dorp

De coach van Van Gelder, Bram van Bokhoven, gaf vrijdag in De Telegraaf aan dat hij had aangedrongen op het wegsturen. Volgens Van Bokhoven was het zelfs twee keer voorgekomen dat Van Gelder ongeoorloofd het olympisch dorp had verlaten. Een keer om te stappen, en een keer om zijn Braziliaanse vriendin van het vliegveld te halen.

Op de avond van zijn uitspattingen kwam hij pas tussen 5 en 6 uur in de ochtend terug in het olympisch dorp. Daar zou hij andere sporters tot last zijn geweest en mistte hij een training.