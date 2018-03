‘Medaille boven moraal’: Russen verbannen van Paralympische Spelen

Ondanks het grote dopingschandaal in Rusland, heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloten om Russische atleten toe te laten op de Olympische Spelen. Op de Paralympische Spelen zijn de Russen echter niet welkom.

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft zondag tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat alle Russische atleten verbannen zijn van de Paralympische Spelen. Dit naar aanleiding van het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren die het Russische dopingschandaal aan het licht heeft gebracht. Daarbij drong ook antidopingagentschap WADA aanleiding van dat rapport aan om Rusland te schorsen van de Spelen.

Comité wil eerlijke kansen

Volgens het comité gaat het niet om atleten die zich niet aan de wet houden, maar dat het om een door de Russische staat systematisch ingevoerd dopingbeleid gaat die de sport vervuilt. Het comité vindt dat deelnemende landen verantwoordelijk gesteld moeten worden voor hun acties en eerlijke kansen voor alle atleten gewaarborgd moeten worden.

IPC president Sir Philip Craven, vindt dat de Russische overheid haar para-atleten ‘catastrofaal gefaald’ heeft. Hij noemt het geïnstitutionaliseerd toebrengen van doping aan atleten door de staat een ‘verachtelijk medaille-boven-moraal-mentaliteit’, waarbij de gezondheid en welzijn van de atleten niet ontzien wordt. ‘Op de paralympische spelen is hier geen plek voor’, aldus Craven.

Tegenstrijdige oordelen

Hoewel de informatie waar het IOC en de IPC hun besluit op baseren hetzelfde is, is het oordeel van beide comités tegenstrijdig. Het Internationaal Olympisch Comité is wat Russische atleten betreft coulant geweest en heeft besloten om Russische sporters toe te laten als ze aan een aantal eisen hebben voldaan.

Rusland wilde aanvankelijk 389 atleten naar de Olympische Spelen sturen, uiteindelijk zijn dit er, na controle 271 geworden. IOC president Thomas Bach zegt dat ‘schone sporters geen slachtoffer mogen worden van een systeem waarin ze geen deel hebben en niet gestraft mogen worden.’

De Paralympische Spelen worden van 7 tot 18 september gehouden in Rio de Janeiro. Het Russische Paralympische Comité heeft tot 28 augustus de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. De Russische minister van sport Vitaly Mutko zei tegen Reuters meteen in beroep te gaan bij CAS. De minister noemt de uitspraak ‘gebaseerd op vooroordelen en politiserend’.