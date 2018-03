Staat Van Gelder via rechter straks toch in turnfinale?

Olympisch turner Yuri van Gelder heeft een advocaat in de arm genomen, om te kijken of hij via een rechtszaak alsnog aan de ringenfinale op de Olympische Spelen in Rio kan meedoen. Van Gelder werd dinsdag naar huis gestuurd, omdat hij een avond zou hebben gedronken.

De advocaat van Van Gelder, Cor Hellingman, zegt in woensdag een verklaring dat de turner zich beraadt op juridische stappen die ‘die terugkeer tot de finale mogelijk moeten maken’.’NOC*NSF heeft zich onrechtmatig gedragen door Yuri op een vliegtuig naar huis te zetten, terwijl Yuri met het IOC een afspraak heeft om komende maandag de finale op de ringen te turnen.’

Een van de mogelijkheden is een kort geding bij een Nederlandse rechter. Ook zou een stap naar het internationaal sporttribunaal CAS mogelijk zijn. Die moeten tijdens de Olympische Spelen binnen 24 uur een spoedprocedure opstarten. De ringenfinale is komende maandag.

Alcoholgebruik vond chef de mission ontoelaatbaar

Van Gelder werd dinsdag naar huis gestuurd door chef de mission Maurits Hendriks, omdat hij in de nacht na zijn geslaagde kwalificatie voor de ringenfinale het Olympisch dorp uitging. Hij zou alcohol hebben gedronken en kwam rond 6 uur in de ochtend terug. Van Gelder, die dinsdagmiddag weer op Nederlandse bodem was, zou hebben toegegeven alcohol te hebben gedronken.

Hendriks schreef in een verklaring dat ‘het een zeer moeilijke beslissing is geweest. Ik vind het vreselijk voor Yuri, maar dit gedrag is ontoelaatbaar.’

Van Gelder houdt zijn kaken stijf op elkaar

De turner wil nog niets kwijt over wat er precies is gebeurd in de nacht van zaterdag op zondag. ‘Yuri wil zich nu volledig focussen op zijn mogelijkheden’, zei advocaat Hellingman.

‘Yuri begrijpt dat het publiek graag geïnformeerd wil worden en zijn verhaal wil horen, maar hij hoopt op begrip voor zijn situatie en verzoekt vooral de pers hem de komende dagen zoveel mogelijk met rust te laten.’ Zijn management wilde alleen kwijt dat Van Gelder ‘enorm aangeslagen en kapot is’.