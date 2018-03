Toch feest in Rio: Nederland scoort meer goud dan in Londen

Rio de Janeiro kleurt langzaam toch weer oranje. Na een weekend van gemengde prestaties, waarin een aantal favorieten geen medaille haalde, komen steeds meer (gouden) plakken van het Nederlandse Team binnen.

Zo haalde zwemster Sharon van Rouwendaal goud op de tien kilometer open water, en werd de 24-jarige Sanne Wevers de eerste Nederlandse turnster die een medaille won op de Spelen. Ook surfer Dorian van Rijsselberghe finishte tijdens de laatste race als eerste, terwijl hij al verzekerd was op goud.

Na het goud van Ferry Weertman op de tien kilometer open water, kwam Nederland dinsdag in totaal op zeven gouden medailles. Dat is nu al meer dan de totaalscore tijdens de Spelen van 2012 in Londen. Weertman stond op nummer een na een spannende fotofinish. Op dinsdag wonnen ook de Nederlandse handbalsters een belangrijke wedstrijd tegen Brazilië en behaalden daarmee de halve finale.

Persoonlijke overwinningen

De prestaties van de sporters waren ook vooral persoonlijke overwinningen. Balk-turnster Wevers verbrak haar persoonlijke record met een score van 15,466. Haar gouden medaille is ook extra bijzonder omdat nog nooit een turnster een plak scoorde voor Nederland.

Van Rouwendaal geëmotioneerd

Ook voor Van Rouwendaal was de overwinning persoonlijk. De zwemster voelde zich vooral ontladen. ‘Zo geweldig, het was zo’n slecht jaar voor mij,’ zei Van Rouwendaal na de wedstrijd.

‘Ook met zelfvertrouwen werd het dit jaar steeds moeilijker. Maar tijdens de race voelde ik dat het zo langzaam ging, ik was makkelijk aan het zwemmen. Toen zag ik dat we met z’n allen naast elkaar lagen, en ik dacht: nu ga ik.’

Op maandagavond speelden ook de beide Nederlandse beachvolleybalteams tegen elkaar. De twee duo’s stonden tegenover elkaar in de kwartfinale. Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer wonnen, van Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst.