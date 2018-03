TerZake Legal – Duitsland

Nergens in Europa is het economische grensverkeer zo omvangrijk als tussen Duitsland en Nederland. Dat vraagt om capabele advocaten en Rechtsanwälte, in beide landen. Reden voor TerZake om zich te verdiepen in de Duits-Nederlandse juridische as. Een spoedcursus Duits recht, tips voor het overnemen van Duitse bedrijven en een rondgang onder Rechtsanwälte in Nederland: wat is hun ambitie? Deze week in TerZake Legal.

