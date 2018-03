De slag om het vakantiehuis

De belangstelling voor een tweede huis in Nederland is ongekend. Aan de kust droogt het aanbod op, en dus zien makelaars in Drenthe, Gelderland en Limburg de vraag naar recreatiewoningen toenemen. Maar wat als de markt verandert?

Half januari kopte het Algemeen Dagblad ‘Bijna geen vakantiehuisjes meer te koop’. Het artikel volgde op een persbericht van CenterParcs dat aankondigde dit jaar al ‘uitverkocht’ te zijn.

‘De belangstelling groeit,’ reageert Roeland Kimman (58), woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op het nieuws, ‘maar er is nog genoeg aanbod. Op huizenwebsite funda.nl staan zo’n 3.500 recreatiewoningen te koop. Nederlanders krijgen geen cent meer voor hun spaargeld en vinden de aankoop van een vakantiehuis dankzij de huurinkomsten een goed alternatief.’ Volgens de NVM werden er vorig jaar 3.750 recreatiewoningen verkocht, 20 procent meer dan het jaar ervoor. ‘Na de crisis trekt de markt voor recreatief vastgoed voor het tweede jaar op rij flink aan,’ zegt Kimman.

Wat de gek ervoor geeft

Dat er bijna geen vakantiehuisjes meer te koop zijn, klopt wel in de kustprovincies. Op Vlieland en Ameland tekenen zich ‘Amsterdamse taferelen’ af. Een eenvoudig huisje in het duingebied gaat voor niet minder dan 500.000 euro weg. Ook op Texel loopt het aanbod terug. ‘Normaal gesproken hebben we zo’n dertig vakantiehuizen in de verkoop. Nu nog maar vijf,’ telt Koen van der Slikke (37) van De Texelse Makelaars in De Koog. ‘Huizen met een goede ligging – in en om De Koog of in de bossen richting Den Burg – zijn snel weg. Deze worden vaak na een biedingsprocedure boven de vraagprijs verkocht.’ Volgens Van der Slikke blijft het eiland aantrekkelijk voor toeristen. ‘Zeker nu Texel door internationale reisgidsen wordt getipt als bestemming met een van de mooiste stranden.’

In Zeeland zit de vakantiehuizenmarkt op sommige plekken muurvast. Neem het toeristische Domburg. ‘Hier komt nauwelijks iets vrij of er wordt onderhands verkocht,’ vertelt Casper Scholten (41) van de Middelburgse makelaardij Sinke Komejan. ‘Het enkele huis dat in de verkoop komt, gaat weg voor wat de gek ervoor geeft.’ De Zeeuwse makelaar geeft een voorbeeld van een huis in de duinen nabij Domburg. ‘De woning van 140 vierkante meter woonoppervlak stond op een perceel van 2.500 vierkante meter, waarvan maar 510 vierkante meter in eigendom en de rest in gebruik. Het uitzicht op zee en de ligging maakten dat het optrekje wegging voor ruim 2,2 miljoen euro.’

In een andere prijsklasse, maar ook ver boven de getaxeerde waarde, verkocht het makelaarskantoor een kleine tussenwoning in Biggekerke, net buiten het toeristische kustgebied van Valkenisse. ‘Het was een opknapper, maar de koper telde er 205.000 euro voor neer.’ Ook vakantiehuizen op nieuwe parken zijn in trek. De appartementen van duinhotel Tien Torens in Zoutelande waren in een paar uur uitverkocht. De woningen van recreatiepark Noordzee Résidence Dishoek van Largo Villa’s & Resorts, het exclusieve label van Roompot, vonden gretig aftrek. De huizen kosten vanaf 300.000 euro per stuk. ‘Mensen vinden het geweldig: een woning vlak bij een duinovergang, ook al zijn de kavels als postzegeltjes zo klein.’ Volgens Scholten bieden Duitsers en Belgen net zo hard mee. Hij voorziet geen problemen als er economisch mindere tijden aanbreken. ‘Zeeland blijft toeristisch aantrekkelijk, dus zit je als verhuurder van een vakantiehuis goed.’

Rust als verkoopargument

De animo voor een tweede huis is ook in de rest van Nederland groot. In Zuid-Limburg zag de Maastrichtse makelaar Erik Bessems (56) het aantal transacties flink toenemen. ‘Het gaat om chalets en bungalows op erfpachtgrond, meestal op een park zonder voorzieningen. Kopers willen rust, geen tropisch zwembad. Zuid-Limburg lonkt met zijn heuvellandschap, de bossen met vennen en natuurlijk Maastricht.’ Buitenkansjes genoeg, stelt Bessems. ‘Voor 40.000 tot 50.000 euro koop je een vrijstaand huis. Dat is misschien wat verouderd, maar mensen zetten er voor dat bedrag graag een nieuwe keuken in.’

Ook de Veluwe trekt sinds twee jaar meer kooplustigen. ‘De verkoop van huizen en chalets is verdubbeld,’ zegt Anja van Meerveld (52) van Makelaardij Van Meerveld Burger in Voorthuizen. Haar werkgebied strekt zich uit rondom Voorthuizen, Putten en Garderen. ‘Vooral pensionado’s willen wat met hun spaargeld doen. Het komt steeds vaker voor dat een mooie stek voor de neus van een ander wordt weggekaapt.’ Kopers die de Veluwe te druk vinden, reizen tegenwoordig naar Drenthe. Hier zijn de vrijstaande woningen met een flinke lap eigen grond grenzend aan bosgebied inmiddels zeer geliefd. ‘Het is betaalbaarder en rustiger dan de Veluwe,’ zegt makelaar Alderik Vos (36) van Roelof Berg Makelaardij in Diever. ‘Ook zijn de gemeenten hier een stuk soepeler bij bouw- of verbouwplannen. De huizen zijn niet altijd even goed onderhouden, maar pensionado’s vinden het juist leuk om een huis op te knappen. De huizen worden zowel voor eigen gebruik als voor verhuur gekocht. Dat laatste loont. Steeds meer vakantiegangers weten Drenthe te vinden.’

‘Wie belegt in een tweede huis, doet niet aan risicospreiding’ – Vastgoedeconoom Dirk Brounen

Pas op voor het babyboom-effect

De euforie over de aankoop van een vakantiehuis is groot. Toch zijn er ook kanttekeningen. Volgens kenners zijn veel mensen die een huis kopen om eraan te verdienen, te optimistisch over het rendement. ‘De markt voor recreatiewoningen is conjunctuurgevoelig,’ weet NVM-woordvoerder Kimman. ‘We zijn vergeten dat de verkoop tien jaar geleden moeizaam was. Verkopers konden hun huis aan de straatstenen niet kwijt. Met lagere prijzen tot gevolg. Uiteindelijk hangt het rendement op je vakantiehuis ook af van het in- én uitstapmoment.’ Volgens Kimman lijkt het nog een goed instapmoment. ‘De gemiddelde verkoopprijs ligt op 150.000 euro, terwijl die voor de crisis nog op 170.000 euro lag. Maar dan moet de economie zich wel gunstig blijven ontwikkelen. Dat blijft gissen.’

Vastgoedeconoom Dirk Brounen (41) van Tilburg University raadt kopers aan verder vooruit te kijken. ‘De rente is laag, de economie draait goed, Nederlanders hebben veel te besteden. Maar het tij kan keren. Een huis is een langetermijninvestering.’ Brounen bepleit risicospreiding. ‘Als je belegt in een tweede huis, doe je dat niet. Er is vaak al een hypotheek op het eerste huis, er wordt deels geleend voor het tweede huis. Stijgt de hypotheekrente, dan voel je dat als eigenaar van twee huizen in Nederland dubbelhard. Wordt het huizenbezit bovendien duurder, dan vinden mensen het minder aantrekkelijk een vakantiehuis te kopen.’

De Tilburgse vastgoedeconoom wijst ook op de demografische trend. ‘Vooral babyboomers – geboren tussen 1945 en 1960 – kopen een vakantiehuis. Hun generatie is aanzienlijk groter dan de navolgende, de babybust generation. Over tien tot twintig jaar zijn er minder potentiële kopers. Iemand van veertig die nu een huis koopt, kan over twintig jaar weleens minder opbrengst krijgen dan hij voor ogen had.’

