Luxer dan thuis

Een grote groep toekomstige tweedehuizenbezitters snakt naar luxe. Zij willen geen dertien-in-een-dozijn-vakantiepark. Hoe verleiden projectontwikkelaars de welgestelde gast?

Een villa van Familieresort PUUR Exloo

in Drenthe

Een smart-tv met Netflix, snel internet, een design-gashaard en een eigen sauna. Bovengemiddeld comfort is wat investeerders willen met hun recreatiewoning. Projectontwikkelaar Kontour Vastgoed speelt daar met Familieresort PUUR Exloo in Drenthe op in. ‘Het moet luxer zijn dan thuis,’ weet directeur Hielke Tillema (42). In het vakantiepark in de buurt van Emmen zullen 180 villa’s verrijzen. Eigenaren kunnen kiezen voor verhuur met beperkt eigen gebruik of volledig eigen gebruik. De verkoop van de eerste fase is net gestart. De zes-, acht- en tienpersoonshuizen kosten tussen de 300.000 en 500.000 euro. PUUR Exloo promoot zichzelf als the next level in parkrecreatie. ‘Naast fijne voorzieningen zit dat in een hoogwaardige afwerking. In onze villa’s tref je geen plastic afdekstrips of goedkope plinten aan. In de slaapkamers geen losse kasten, maar keurige inbouwkasten. De keuken heeft een werkblad van natuursteen en de laden sluiten met een softclose-systeem.’ Ook andere partijen gaan prat op luxe elementen. Het vakantieparklabel Dutchen heeft vakantiehuizen met veranda en buitenstookplaats voor lange zomeravonden en frisse herfst- en winterdagen.

Wellness en hotelservice

Drie jaar geleden richtte Hof van Saksen van Landal GreenParks zijn pijlen op het hogere segment. Het bungalowpark lanceerde een wellnessboerderij met sauna, bubbelbad en regendouche. In de tuin onthaasten gasten in een jacuzzi. Tegenwoordig zijn er meer luxe bungalows met wellness-voorzieningen. Op vakantiepark PUUR Exloo hebben straks alle villa’s een eigen sauna. Andere parken bieden een jacuzzi in de tuin of op de veranda. En dan is er de trend van gasten ontzorgen. Hoe fijn is het als je bij aankomst niet je eigen bed – en dat van de kinderen – hoeft op te maken? En dat er al boodschappen zijn gedaan? Bij Largo Resorts, het exclusieve label van Roompot Vakanties, kunnen gasten een beroep doen op een roommate. Die verzorgt het ontbijt of regelt bijvoorbeeld meer handdoeken. Ook elders wint de hotelservice terrein. Een privé-kok of massage aan huis is zo geboekt.

Natuur in de hoofdrol

Vergeet de tropische zwemparadijzen. Vakantieparken die zich op het topsegment richten, mikken op een ander soort beleving. Steeds vaker speelt de natuur daarin een hoofdrol. De villa’s van vakantiepark PUUR Exloo halen dankzij grote raampartijen de natuur naar binnen. Het park kent geen aangeharkte tuintjes, maar wil oorspronkelijke beplanting weelderig laten bloeien. ‘Er staat bewust geen hek om het park,’ zegt directeur Tillema van Kontour Vastgoed. ‘Gasten lopen zo het Drentse oerlandschap van de Hondsrug in. Ik zou het liefst de schapenkudde tussen de villa’s door laten lopen,’ voegt hij er lachend aan toe. Toekomstige recreanten kunnen rekenen op bijzondere ervaringen. ‘Zo kunnen bezoekers met een boswachter op pad. Of met een elektrische jeep op safari door de natuur van de Drentse Hondsrug: reeën spotten of de Exloose schapen zien grazen op de hei.’

Naar eigen smaak

Kopers van een vakantievilla op park PUUR Exloo kunnen deze naar eigen smaak inrichten. Er zijn diverse woonstijlen. Ook zijn de villa’s en de locaties afgestemd op verschillende doelgroepen. Het Klimbos is voor gezinnen met kleine kinderen, De Heuvelrug biedt rust. Het Oerveld is er voor grote groepen en de villa’s van Het Sprokkelveld zijn alleen voor eigen gebruik. Een verrassend project, tot slot, is Waterstaete Ossenzijl in de buurt van Giethoorn. Eigenaren kunnen online zelf hun gedroomde vakantiehuis bouwen. Met rieten dak, dakpannen of half riet, half pannen? Met boothuis, overkapping, dakkapel of erker? De koper wordt zelf architect.

