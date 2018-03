Oostenrijk in vogelvlucht

Met beschermde natuurgebieden, een rijke historie en een eigentijdse cultuur is Oostenrijk meer dan alleen een wintersportbestemming en in elk jaargetijde prettig wonen.

Golfbestemming

Naar Oostenrijk gaat u doorgaans om te skiën, maar de glooiende landschappen lenen zich ook uitstekend voor golf. De jury van de International Association of Golf Tour Operators riep Oostenrijk in 2005 uit tot de onontdekte golfbestemming van het jaar. De golfbanen hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, liggen relatief dicht bij elkaar en bieden een variatie aan terreinen en moeilijkheidsgraden.

Natuurlijk Oostenrijk

Ondanks de vele aangelegde skipistes is er in Oostenrijk nog volop ongerepte natuur. Zo beslaan de bergketens van de Alpen driekwart van het land en telt het Oostenrijkse landschap ontelbaar veel meren en bossen. Meer dan een kwart van Oostenrijk bestaat uit beschermd natuurgebied. Op die manier worden de unieke flora en fauna die het land kent behouden. Er zijn zes nationale parken, 47 natuurparken, en zeven biosferenparken. Bezoekt u bijvoorbeeld eens Hohe Tauern, het grootste nationale park van Centraal-Europa. Dit park huisvest de grootste berg van Oostenrijk, de hoogste watervallen van Europa en de grootste gletsjer van de Oostalpen. Behoefte aan iets behapbaarders? Het Thayatal, een natuurgebied aan de grens met Tsjechië, is het kleinste natuurpark van Oostenrijk en is te voet te bewonderen.

Koffiehuiscultuur

Wenen noemt zichzelf de koffiehuishoofdstad van de wereld. Niet voor niets, want koffiedrinken is een belangrijk onderdeel van de cultuur. Op z’n Oostenrijks koffiedrinken doet u met een stuk taart erbij. De bekendste Oostenrijkse taart is de Sacher-Torte, een droge chocoladetaart met abrikozenmarmelade en chocoladeglazuur, geserveerd met ongezoete slagroom. Deze taart is in 1832 bedacht door Franz Sacher, die van de Oostenrijkse politicus Klemens von Metternich de opdracht had gekregen een nieuwe taart te verzinnen. Een echte Sacher-Torte herken je aan het koppelstreepje: de namaakvariant wordt onder de naam ‘Sachertorte’ verkocht. Voor een stuk echte Sacher-Torte gaat u naar Hotel Sacher of een van de Sachercafés, waar jaarlijks zo’n 360.000 taarten met de hand worden gebakken. De beste namaaktaart vindt u bij Patisserie Demel.

Van verleden én heden

Schitterende paleizen en kastelen met prachtig onderhouden tuinen, statige operagebouwen en authentieke koffiehuizen… Wenen staat bekend om zijn grandeur. Maar naast de historische must-visits biedt de Oostenrijkse hoofdstad ook een eigentijdse, bruisende cultuur. Zo is de Naschmarkt het culinaire hart van Wenen. De markt van meer dan een kilometer lengte biedt plaats aan talloze eetkraampjes, waar zowel traditionele lekkernijen als buitenlandse producten worden verkocht, en is omgeven door cafés en barretjes. In de winter kunt u hier glühwein drinken; in de zomer koopt u hier hapjes voor een picknick in het park.

Voor luxe kledingmerken is het centrum van Wenen de aangewezen plek, maar voor de typisch Oostenrijkse minimalistische stijl bezoekt u het zevende district, gelegen tussen het Museums-Quartier en de Mariahilfer Strasse, waar de boetieks van jonge ontwerpers te vinden zijn. Creatievelingen kunnen hun hart ophalen in het Freihausviertel, een wijk grenzend aan de Naschmarkt. Hier vindt u concept stores en galeries, maar kunt u ook goed eten en drinken in een van de vele hippe cafés en eetzaken die de wijk rijk is.

