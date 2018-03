‘Zorg dat je recreatiewoning de beauty contest wint’

Je spaargeld steken in een vakantiehuis. Dat levert naast eigen plezier nog iets op. Maar volgens Roeland Kimman (58), woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), is voorzichtigheid geboden.

Roeland Kimman, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (Foto: Friso Keuris)

Hoe beoordeelt u de markt voor recreatiewoningen? Vertoont die overspannen trekjes?

‘De vraag is groot in toeristisch aantrekkelijke gebieden zoals Zeeland, de kustregio, maar ook in Limburg. De gemiddelde prijs voor een vakantiehuis in Zeeland is nog redelijk, omdat er veel wordt bijgebouwd. Dat geldt niet voor de Waddeneilanden. Daar betaal je gemiddeld drie ton – twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. De prijzen voor vakantiewoningen stijgen minder hard dan die van reguliere woningen, omdat het een nichemarkt is. Bovendien mogen vakantiehuizen beperkt gebruikt worden.’

De markt voor recreatiewoningen is conjunctuurgevoelig. Realiseren huizenkopers zich dat?

‘Onvoldoende. Mensen zijn het dieptepunt van de crisis – nog maar vijf jaar geleden – alweer vergeten. Veel huiseigenaren zijn er momenteel van overtuigd dat hun woning alleen maar in waarde zal stijgen. Daar ben ik een beetje bezorgd over.’

Waarom? Stenen zijn toch waardevast?

‘Relatief wel, maar de markt is conjunctuurgevoeliger. Toen de economische crisis tien jaar geleden losbarstte, raakten mensen soms hun baan kwijt. Wie zijn tweede huis toen moest verkopen, had te maken met een lange verkooptijd en moest soms afprijzen, want er waren maar weinig kopers in de markt. Koop daarom een vakantiehuis met geld dat je niet direct nodig hebt.’

Is het slim om een vakantiehuis te kopen als alternatief voor spaargeld?

‘Veel mensen laten zich verleiden door een mooi rendement dat projectontwikkelaars soms voorhouden. Maar wat zijn de verwachtingen na de gegarandeerde periode? Let op een park altijd op de verhuurvoorwaarden en de parkkosten. Het rendement op uw vakantiewoning hangt uiteindelijk ook af van het in- en uitstapmoment. Wanneer u in 2013 een recreatiewoning kocht, verkoopt u die nu veelal met winst. Maar viel u in 2007 voor een leuk optrekje, dan zult u waarschijnlijk nu net quitte spelen. Mensen verhuren hun woning vaak om de kosten te drukken, niet om winst te maken. Het aankoopmotief is toch vaak het eigen gebruik van de woning. Zie de koop van een vakantiehuis vooral ook als investering in zon, zee, bos en frisse lucht.’

Vooral luxe vakantiehuizen zijn op dit moment gewild; wat zijn de trends?

‘Eigenaren die hun vakantiehuis willen verhuren, moeten zorgen dat ze op de boekingssite de beauty contest winnen. Een ruime woning met open haard, een jacuzzi, meerdere badkamers in een achtpersoonshuis. Vijfsterren-luxe verhuurt nu eenmaal beter dan de eenvoud. Maar de locatie is en blijft cruciaal.’

