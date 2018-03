Zwitserland in één oogopslag

Zwitserland lonkt voor tweedehuizenbezitters. Met zijn eigen fiscale regelgeving, toerisme het hele jaar door en een hoge levensstandaard. En vergeet niet het majestueuze natuurschoon.

Zwitsers schoon

Vroeger trokken patiënten met longziekten als tuberculose naar de Zwitserse bergen. Nog steeds heeft Zwitserland een uitstekende luchtkwaliteit. Maar niet alleen de Zwitserse lucht is schoon, het land mag zichzelf het allerschoonste land ter wereld noemen. Op de Environmental Performance Index, een milieuprestatie-index samengesteld door de Amerikaanse universiteiten Yale en Colombia, behaalde het land in 2018 87,42 punten, dertien punten hoger dan Nederland, dat op de achttiende plek staat. In drie klimaatcategorieën scoort Zwitserland zelfs bijna 100 punten: de mate van luchtvervuiling, de watervoorziening en de watervoorraad laten nagenoeg niets te wensen over.

Zwitserland is het land van de decentralisatie. Elk van de 26 kantons waaruit het land bestaat, heeft een eigen wetgeving, klimaatregelgeving en vaak een eigen voertaal. Belangrijk voor potentiële tweedehuizenkopers, want ook belastingwetgeving wordt vaak op kantonaal niveau geregeld. Zo is het bezitten van een tweede huis in sommige kantons voordeliger dan in andere. Wilt u bijvoorbeeld uw vakantiewoning verhuren, dan betaalt u in de kantons van onder andere Zürich en Aargau geen Liegenschaftssteuer, ofwel onroerendezaakbelasting.

Punctueel en panoramisch

Sneeuw en openbaar vervoer lijken een noodlottige combinatie. Maar in Zwitserland hoeft u niet bang te zijn dat winters weer het treinverkeer ontregelt. Het land kent de hoogste treinconcentratie in Europa, en de treinen rijden vrijwel altijd op tijd. Behalve voor woonwerkverkeer leent het spoor zich ook voor panoramische ritten. De Glacier Express bijvoorbeeld, gaat van Zermatt naar St. Moritz met onder andere een tussenstop in Andermatt. Deze rit door de bergen beslaat 300 kilometer en duurt zo’n acht uur. Dit maakt de Glacier Express de langzaamste sneltrein ter wereld. Het trage tempo en de extra grote ramen staan garant voor een prachtig uitzicht op de Zwitserse natuur. Het bergtraject tussen Chur en St. Moritz is opgenomen in het Unesco-werelderfgoed. Met de Swiss Pass kunt u voor een bepaalde tijd onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer.

Altijd sneeuw

Wintersportenthousiastelingen gaan naar Andermatt. Het gebied in het hart van de Alpenpassen staat bekend om zijn sneeuwzekerheid. Vaak is hier tot in de zomer de mogelijkheid om te skiën en te snowboarden. De vele pistes die de regio kent variëren in hoogteligging en moeilijkheidsgraad. Voor freeriders en liefhebbers van vergezichten is er Gemsstock, dat met zijn 3.000 meter hoogte een panoramisch uitzicht over de Alpen biedt. Andermatt is een geliefde wintersportbestemming, maar de bergen zijn ook een uitstekende plek om te golfen en te wandelen.

