Fantasiewereld van vroeger is ‘realiteit’ met Pokémon Go

Wat begon als 1-aprilgrap, is een paar dagen na de release een regelrechte hit geworden. Duizenden mensen struinen met Pokémon Go straten en parken af op zoek naar virtuele beestjes.

Het aandeel van Nintendo steeg op de beurs in Tokio, na de release van het spel op 6 juli met bijna 25 procent. Nintendo werd in één klap zo’n 10 miljard euro meer waard. De reden: een spelletje dat millenials aan hun kindertijd doet denken.

Drowzee op je bureau

Het spel Pokémon Go draait om het vangen, trainen en tegen elkaar laten vechten van virtuele ‘dieren’, oftewel Pokémon. Opmerkelijk aan het gratis Pokémon Go-spel is het gebruik van toegevoegde realiteit; spelelementen die worden geïntegreerd in de echte wereld.

Na aanmelding komt de speler in een virtuele variant van zijn omgeving terecht. Het spel maakt gebruik van GPS om de locatie van de speler te bepalen en een Pokémon in de buurt op te sporen. Zodra een Pokémon in de buurt is, verschijnt hij in beeld en kan de speler hem vangen door in de echte wereld naar de plek te lopen waar het virtuele beest zich bevindt.

Drowzee is op de Elsevier redactie gevonden én gevangen.

Remedie tegen zitten

Onderweg kan de speler tussenstops maken bij ‘Pokéstops’ en ‘Pokégyms’, meestal op populaire locaties in de echte wereld zoals monumenten of parken. Pokémon vanuit de luie stoel vangen is er dus niet bij. Wellicht kunnen de Pokémon het overmatig zitten onder jongeren terugdringen.

De speler staat op een virtuele plattegrond van zijn omgeving en probeert zo Pokémon in de buurt op te sporen.

Het spel begon als 1-aprilgrap van Google, maar is nu door technologische ontwikkelingen werkelijkheid geworden. Landen waar het spel al is uitgebracht, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, staat het spel al aan de top van de ranglijsten van meest gedownloade spellen. De servers kunnen de grote populariteit nog nauwelijks aan, waardoor de release voor Europa is uitgesteld. Dit weerhoudt spelers van over de hele wereld er echter niet van om toch, via een omweg, het spel te downloaden. Dit kan door bijvoorbeeld een Australisch account te maken op de App Store.

Van spel naar animatieserie

Oorspronkelijk is Pokémon gemaakt als videospel voor de Nintendo Game Boy. De eerste spellen kwamen in Japan uit op 27 februari 1996. Door het grote succes in Japan zijn de spellen, Pokémon Red en Blue, in 1999 ook in Europa uitgebracht. In hetzelfde jaar is de kinderzender Fox Kids (nu Disney XD) in 1999 begonnen met het uitzenden van de animeserie Pokémon.

Van insecten naar miljoenenbusiness

Pokémon is begonnen als een vroege hobby van de Japanse Satoshi Tajiri, die het leuk vond om in zijn jeugd insecten te vangen. In een interview met TIME vertelt hij hoe gefascineerd hij vroeger was door insecten.

Hij vond ze maar ‘vreemd en mysterieus, en ze bewegen zich zo grappig voort’. Toen de buurt waar de jonge Satoshi Tajiri vroeger woonde, steeds verder industrialiseerde, werd het voor hem steeds lastiger om insecten te vinden. Met zijn vriendjes probeerde hij zo veel mogelijk insecten te vangen. Terwijl zijn vrienden de insecten met honing probeerden te vangen, had de jonge Tajiri het idee om een grote steen onder een boom te leggen, waar de insecten ’s nachts onder gingen slapen. Iedere ochtend ging hij onder de steen kijken om daar een horde insecten onder te vinden. ‘Kleine ontdekkingen als deze maakten mij ontzettend enthousiast’, vertelde Tajiri.

Deze insecten zijn een inspiratiebron geweest voor de het spelletje. Hij wilde kinderen dezelfde sensatie geven als dat hij had bij het vinden van insecten, de Game Boy van Nintendo sloot het beste aan op zijn idee.

Kan Pokémon Go Nintendo redden?

Door het succes is Nintendo nu zo’n 25 miljard euro waard. Op het hoogtepunt van het bedrijf in 2007, een jaar nadat de Wii home console uitkwam, was Nintendo 72 miljard euro waard. Het is nog maar de vraag of een mobiel spelletje als Pokémon Go, Nintendo in haar volle glorie kan herstellen. Gebruikers van mobiele spelletjes apps hebben een korte spanningsboog en het zou zomaar kunnen dat het succes van Nintendo stopt wanneer de rage van Pokémon Go ophoudt.