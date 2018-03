Oxfam-directeur nuanceert seksfeesten: ‘We hebben toch geen baby’s vermoord?’

De directeur van Oxfam, Mark Goldring vindt dat de in opspraak geraakte ngo te hard wordt bekritiseerd. Oxfam raakte in opspraak nadat bekend werd dat er seksfeesten werden georganiseerd in Haïti en Tsjaad. ‘We hebben toch geen baby’s vermoord?’

‘We zijn afgeslacht.’ Dat zegt Goldring in een interview met de Britse krant The Guardian. Goldring vindt dat de misstanden bij Oxfam buitengewoon hard worden bestraft. ‘De storm van kritiek die we nu ondergaan is buiten alle proportie.’ Ook vindt hij dat de verklaringen die medewerkers hebben gegeven door de media worden gemanipuleerd.

Maar ook de positie van Goldring is niet meer onomstreden. Helen Evans, voormalig hoofd beveiliging van de internationale hulporganisatie, onthulde dinsdag in het Britse dagblad The Times dat CEO Mark Goldring op de hoogte was van aantijgingen van ‘wijdverbreid misbruik’.

Alarmerend hoge cijfers over misbruik

Zo beschuldigde een vrouw een Oxfam-medewerker ervan haar tot seks te hebben gedwongen ‘in ruil voor noodhulp’. Evans zegt dat zij drie aangiften van seksueel wangedrag en misbruik kreeg op één dag. Onder meer van een vrouwelijke vrijwilliger die in Zuid-Sudan door een collega van Oxfam zou zijn verkracht. Volgens Evans werd er te lang geen actie ondernomen: ‘Mensen in topposities wisten van de schaal van het misbruik maar reageerden daar in mijn optiek niet adequaat op.’

Ze benadrukt dat de cijfers over seksueel misbruik binnen de organisatie alarmerend hoog waren: 7 procent van de medewerkers zou zelf al slachtoffer zijn geweest van verkrachting of poging daartoe door een collega. ‘En dit was binnen de organisatie. Laat staan wat de cijfers zijn als je kijkt naar de slachtoffers die noodhulp van ons krijgen,’ aldus Evans.