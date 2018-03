Wachten op erfenis door de fiscus

Door ICT-falen bij de fiscus kan het lang duren voordat u een erfenis kunt afwikkelen. Wat zijn de gevolgen? En hoeveel taks betaalt u?

De fiscus heeft problemen met het nieuwe ICT-systeem voor de erf- en schenkbelasting – een van de minst geliefde belastingen. Wat merken erfgenamen van die problemen?

Vrijstelling

Wie een erfenis ontvangt die hoger is dan zijn vrijstelling, moet erfbelasting betalen. De vrijstelling verschilt per persoon. Overlijdt uw partner, dan is de vrijstelling dit jaar 643.194 euro. Voor kinderen gaat het om 20.371 euro (voor een gehandicapt kind 61.106 euro), voor een ouder die een kind verliest, om 48.242 euro, en voor alle anderen om 2.147 euro.