Vakantie Malediven kost PvdA-senator Barth de kop

PvdA-senator Marleen Barth moet het veld ruimen als fractievoorzitter. Barth wekte de woede van een aantal PvdA-kopstukken door haar vakantie naar de Malediven, waardoor ze het belangrijke debat over de donorwet miste.

‘Ik heb hierin een verkeerde afweging gemaakt’, zegt Barth in een verklaring. Ze zegt dat het haar enorm spijt dat ze de PvdA in een kwaad daglicht heeft gesteld. Behalve de gewraakte vakantie betreurt ze ook de ophef die was ontstaan over een mail die ze schreef aan de gemeente Wassenaar. Daarin vroeg ze om huurverlaging voor de ambtswoning van haar en haar man Jan Hoekema (D66), die moest aftreden als burgemeester van Wassenaar.

De verklaring van Barth đŸ‘‡đŸ» pic.twitter.com/vMRs0xgaqj — Inge Lengton (@IngeLengton) February 8, 2018

Vakantie om bij te komen van ‘zwaar en verdrietig’ jaar

‘Ik ben tot de slotsom gekomen dat nog langer functioneren als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid meer kwaad dan goed zal doen,’ vervolgt ze. ‘Daarom heb ik mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer met onmiddellijke ingang neergelegd.’ Volgens Barth stond de vakantie op de Malediven, die was bedoeld om ‘bij te komen van een zwaar en persoonlijk ook verdrietig jaar’ al maanden gepland. Ze besloot de vakantie niet te annuleren omdat er voor haar ‘geen bijzondere rol’ was bij het debat over de donorwet, afgelopen dinsdag.

Op het landelijk partijbureau regende het klachten over de luxueuze reis van Barth naar de zonovergoten eilandengroep. Ongeveer vijftien leden zouden hun lidmaatschap voor de partij al hebben opgezegd, ‘louter en alleen door toedoen van de vakantievierder’, meldde De Telegraaf donderdag.

Geen toestemming van de fractie

De ochtendkrant sprak een ingewijde die zegt dat de partijtop heeft besloten om Barth bij haar terugkomst op het matje te roepen. Een anonieme PvdA-senator laat weten dat haar vakantieplannen in de fractie al langer bekend waren, maar dat ze geen toestemming heeft gevraagd.

‘Bij sommige persoonlijkheden verbaast me dat niet,’ reageert voormalig partijvoorzitter Hans Spekman. Over de toekomst van Barth wil hij niets kwijt, ‘maar ik vind wel dat Kamerleden al genoeg vakantiedagen hebben.’ Partijprominent Bram Peper, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Rotterdam, noemt de situatie tegenover De Telegraaf ‘rampzalig’.

Diverse voorzitters van gewestelijke PvdA-besturen zijn stomverbaasd, zeggen ze donderdag tegen het AD. Zo heeft Hans Konst (Friesland) ‘met opgetrokken wenkbrauwen’ naar de vakantieplannen van Barth zitten kijken. ‘Dit soort nieuws kun je missen als kiespijn wanneer de PvdA op de weg terug probeert te komen.’

Echtgenoot Barth onder vuur om aanvulling op wachtgeld

Ook Barths echtgenoot Jan Hoekema ligt onder vuur. Diverse raadsleden van zijn partij, D66, vinden dat hij moet opstappen als waarnemend burgemeester van Langedijk. Na zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar ontving Hoekema onterecht een aanvulling op zijn wachtgeld van 17.800 euro. Dat geld stort hij overigens terug.

Het debat over het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66), dat mogelijk zou maken dat mensen automatisch donor worden als ze daartegen geen bezwaar maken, gaat dinsdag verder in de Eerste Kamer. Dan stemmen de senatoren hoofdelijk over de donorwet.