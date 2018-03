Veelgestelde vragen | app

Hieronder vindt u een lijst met veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer 085 – 8888 151 of per e-mail klantenservice@elsevierweekblad.nl.



Hoe krijg ik toegang tot alle artikelen en edities in de app?

Abonnees van Elsevier Weekblad krijgen onbeperkt toegang tot alle artikelen en edities in deze app. Daarvoor heeft u een account nodig. Heeft u al een account? Dan kunt u deze inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen tot de app. Bent u abonnee, maar heeft u nog geen account? Klik dan hier. Nog geen abonnement? Kijk op www.elsevierweekblad.nl/abonneren voor onze abonnementen en krijg vandaag nog toegang.

Hoe maak ik een account aan?

Om Elsevier Weekblad via de app te kunnen lezen, dient u zich eenmalig te registreren. Hieronder leggen wij u in enkele stappen uit hoe u dit kunt doen:

Stap 1: Maak een account aan:

Open de app en klik in de menubalk op “Meer”

Klik op “Inloggen”

Selecteer de optie “Registreren” om een account aan te maken

Vul uw e-mailadres in en kies een wachtwoord (minimaal 7 karakters)

Klik op de groene button “Registreren”

U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met een link om uw registratie te bevestigen

Stap 2: Activeer uw abonnement:

Na het voltooien van uw registratie kunt u een profiel aanmaken

Vul uw naam, achternaam en e-mailadres in

Kies een gebruikersnaam. Let op: u kunt uw gebruikersnaam daarna niet meer veranderen

Klik op “Claim uw abonnementen”

In het volgende scherm vult u uw postcode en abonneenummer* in

Klik op de groene button “Claimen”

Uw abonnement is nu gekoppeld. U kunt nu alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen in de app.

*Is uw abonneenummer onbekend? Klik dan hier.

Waar kan ik mijn abonneenummer vinden?

Uw abonneenummer staat vermeld op onderstaande plaatsen:

– In uw welkomste-mail

– Op de plastic wikkel waarin u Elsevier Weekblad in de bus ontvangt

Kunt u het abonneenummer niet vinden? Neem dan contact op met onze klantenservice per e-mail klantenservice@elsevierweekblad.nl of telefonische via 085 – 8888 151 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur).

Waar vind ik de nieuwe editie van Elsevier Weekblad?

Elke week leest u in de app de nieuwe editie van Elsevier Weekblad. Via het tabblad ‘Weekblad’ vindt u de nieuwe editie van Elsevier evenals alle voorgaande edities.

Waarom kan ik niet alle artikelen lezen?

Abonnees van Elsevier Weekblad krijgen onbeperkt toegang tot alle artikelen en edities in de app. Heeft u geen abonnement, dan kunt u slechts een selectie van artikelen lezen. Onbeperkt toegang krijgen? Sluit nu voordelig een proefabonnement af en maak kennis met Elsevier Weekblad Digitaal via www.elsevierweekblad.nl/abonneren.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Indien u het wachtwoord niet meer weet, kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen via het inlogscherm in de app. U klikt vervolgens op ‘wachtwoord vergeten’. Vul uw e-mailadres in en klik op ‘Vraag aan’. Binnen enkele ogenblikken zult u van ons een e-mail ontvangen met daarin instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Zodra u een nieuw wachtwoord heeft ingevoerd, kunt u direct inloggen met uw e-mailadres en nieuwe wachtwoord.

Hoe kan ik reageren op artikelen?

Het plaatsen van reacties is uitsluitend voorbehouden aan abonnees van Elsevier Weekblad. Als abonnee moet u ingelogd zijn om te kunnen reageren op artikelen. Ook abonnee worden? Sluit nu voordelig een proefabonnement af en maak kennis met Elsevier Weekblad Digitaal via www.elsevierweekblad.nl/abonneren.

Hoe kan ik de lettergrootte in de app aanpassen

U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen door in de navigatiebalk van het artikel te klikken op ‘Aa Opties’. Uw voorkeur blijft behouden en kunt u op elk gewenst moment wijzigen.

Hoe kan ik een abonnement afsluiten?

Kijk op www.elsevierweekblad.nl/abonneren voor onze abonnementen en kies het abonnement dat bij u past. Wilt u uitsluitend artikelen lezen via de app? Dan kunt u via de app ook een toegangspas naar keuze afsluiten. Klik op ‘Meer’ en selecteer vervolgens ‘Probeer Elsevier’ om de mogelijkheden te bekijken.

Hoe kan ik mijn toegangspas via de app wijzigen of stopzetten?

Week- en maandpassen worden automatisch verlengd via iTunes of Google Play. Wilt u het abonnementen wijzigen of stopzetten, dan kunt u te allen tijde iTunes of Google Play raadplegen.

Ga naar ‘Instellingen’ op uw smartphone of tablet

Selecteer ‘iTunes en App stores’

Klik op uw Apple ID

Kies ‘Toon Apple ID’

Klik vervolgens op ‘Beheer abonnementen’

Waarom moet ik betalen om een artikel te kunnen lezen terwijl ik een abonnement heb?

Abonnees van Elsevier Weekblad krijgen onbeperkt toegang tot alle artikelen en edities in de app. Om Elsevier Weekblad digitaal te kunnen lezen, dient u ingelogd te zijn. Hebt u nog geen account? Klik dan hier.

